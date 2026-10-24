На что способна новая архитектура AMD Zen 6. Первые тесты показывают прирост в однопотоке вплоть до 26%

Похоже, будущие процессоры AMD Ryzen нового поколения могут принести очень внушительный прирост производительности относительно текущего. Как минимум первые тесты говорят именно об этом.

AMD уже выпустила первые процессоры на архитектуре Zen 6. Это серверные Epyc нового поколения. Благодаря этому мы можем оценить, чего ожидать от потребительских новинок.

В частности, Epyc 9996 с 256 ядрами Zen 6c был протестирован в Geekbench 7. Там он в однопоточном режиме набрал 2847 баллов. Само собой, сравнивать этого монстра с потребительскими Ryzen 9000 в многопоточном смысла нет.

Но вот прирост в однопоточном режиме весьма неплох, так как Ryzen 7 9700X для сравнения набирает 2444 балла. Важно, что частота последнего была зафиксирована на той же отметке в 4,1 ГГц, что и у серверной новинки, так что прирост почти в 17% является вполне корректным для рассмотрения разультатом. В ряде других тестов новинка оказалась быстрее на величину от 8,6% до 25,7%.

Напомним, ядра Zen c, которые можно условно называть малыми, архитектурно от больших не отличаются, но работают на более низких частотах. В данном случае частоты для сравнения были выбраны одинаковыми, так что, вероятно, прирост на 10-20% в однопоточном режиме действительно можно будет получить и у потребительских Ryzen нового поколения. При этом максимальное количество ядер у них вырастет с 16 до 24, судя по всем утечкам.