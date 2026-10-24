Micron удвоила плотность флеш-памяти и перешагнула рубеж в 400 слоёв NAND

Новое поколение G11 обещает вдвое большую плотность записи и ускоренный интерфейс до 5,4 Гбит/с

Micron Technology раскрыла планы на следующее поколение трёхмерной флеш-памяти, пропустив в названии индекс G10 и сразу анонсировав G11. Производитель официально подтвердил, что количество слоёв превысило отметку в 400. Это минимум на 45% больше, чем у текущего поколения G9 с 276 слоями, используемого, например, в SSD Crucial P510.

Наращивание этажности — не единственный способ повысить ёмкость. Благодаря новому техпроцессу и рекордно малому шагу ячеек битовая плотность G11 примерно вдвое выше по сравнению с G9. Если экстраполировать прежний показатель в 21 Гбит на квадратный миллиметр для TLC-памяти, то для новинки можно ожидать около 42 Гбит/мм². Это не финальная цифра, а оценка, поскольку Micron не уточнила, идёт ли речь строго о TLC или и о QLC.

Micron удвоила плотность флеш-памяти и перешагнула рубеж в 400 слоёв NAND
Источник изображения: сгенерировано Muse

Micron также переходит на технологию соединения пластин "wafer-on-wafer", когда массив ячеек памяти и логика ввода-вывода изготавливаются по отдельности, а затем сплавляются воедино. Ранее этот подход внедрили YMTC, Kioxia, SanDisk и Samsung. Инженеры заявляют и о разгоне интерфейса: скорость передачи данных между контроллером и NAND вырастет на 50% относительно G9, с 3,6 Гбит/с до примерно 5,4 Гбит/с. При этом энергопотребление на передачу одного бита снизится более чем на 25%.

Массовое производство G11 запланировано на вторую половину 2027 года.

Системные платы, память, чипсетыMicronMicronNANDПроизводство чиповПамятьИсточники:Guru3D

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Corsair научила блок питания принудительно выключать видеокарту для защиты от оплавленияСледующая публикация: Живые мышцы заставили роботов прыгать и хватать предметы: прорыв ETH Zurich в био-гибридах
Главное
Все новости
24 окт 23:591Живые мышцы заставили роботов прыгать и хватать предметы: прорыв ETH Zurich в био-гибридах
24 окт 23:511Corsair научила блок питания принудительно выключать видеокарту для защиты от оплавления
24 окт 23:411Лазер впервые заставил плазму передавать радиосигнал
24 окт 22:48128 ГБ памяти и графика Blackwell в ноутбуке толщиной 1,8 см: Dell выпускает XPS 16 Creator Edition
24 окт 22:42inDrive бросит вызов Uber в степях: роботакси запустят в Астане в 2027 году при 40-градусном морозе
24 окт 22:33Blackview представила защищённый смартфон с 225-кратным зумом и аккумулятором на 12 000 мА·ч
24 окт 21:563Тепло ИИ-дата-центров превратят в источник пресной воды: до 750 000 литров в сутки с каждого мегаватта
24 окт 21:426Контрабанда пробила запреты США: 32 флагманских ускорителя Nvidia B300 нашли в сети China Telecom
24 окт 21:321Учёные создали гибкую сетку, которая получает электричество из сокращений сердечных клеток
24 окт 21:269Самый мощный в мире реактивный двигатель с тягой 40 000 фунтов получит новый завод за $100 млн
24 окт 20:441Телескоп Swift завершил работу: NASA лишилось обсерватории, которая научилась ловить гамма-всплески длительностью 0,03 секунды
24 окт 20:066GeForce RTX 5080 подскочили в цене на 300 долларов буквально за сутки
24 окт 19:539На что способна новая архитектура AMD Zen 6. Первые тесты показывают прирост в однопотоке вплоть до 26%
24 окт 19:414RTX 5090 и RTX 4090 и не думают прекращать гореть. Китайский специалист сервиса за один день получил восемь карт
24 окт 19:1219000 мАч, 100 Вт, камера Sony, экран 2K+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раскрыты характеристики iQOO Neo 12
24 окт 19:0211Российские учёные создали новый сверхкомпактный делитель мощности, работающий на акустических волнах
24 окт 18:493Пользователи просили Xiaomi, и Xiaomi наконец-то услышала. Новый Redmi Book 2027 получит клавиатуру с цифровым блоком и даже сменную память
24 окт 18:131Магнитный пауэрбанк с батареей 5000 мА·ч и толщиной меньше сантиметра: представлен Baseus PicoGo Air за $55
В роутерах Asus нашли три дыры, через которые можно получить доступ администратора без пароля — компания выпустила срочное обновление прошивки24 окт 17:5419В роутерах Asus нашли три дыры, через которые можно получить доступ администратора без пароля — компания выпустила срочное обновление прошивки Asus предупредила об опасных уязвимостях
24 окт 17:435ИИ возвращает в строй старые видеокарты Nvidia: с начала года аренда Nvidia H200 и H100 подорожала на 143% и 54% соответственно
24 окт 17:18OnePlus 15 получил финальную Android 17 раньше срока. Oppo Find X9, Find X9 Pro, Find X9 Ultra, Find X9s и складной Find N6 тоже получили большое обновление
24 окт 17:0253Starlink запускает десятки тысяч спутников, а российской системе «Рассвет» хватит нескольких сотен — группировку построят по полярной схеме
Складной iPhone Duo не прошел тест на прочность: пыль заблокировала шарнир, а экран сломался при сгибании24 окт 16:5426Складной iPhone Duo не прошел тест на прочность: пыль заблокировала шарнир, а экран сломался при сгибании Досталось и фирменным чехлам
24 окт 16:2513Xiaomi представила душ со встроенным экраном, управлением кнопками и защитой от случайного включения горячей воды
24 окт 12:4919Свежий драйвер Nvidia оказался проблемным: пользователи GeForce RTX 5080 и RTX 4090 столкнулись с чёрным экраном и зависаниями
24 окт 12:347Xiaomi превратили в iPhone: разработчик запустил iOS 16.5 на Xiaomi Mi 8
24 окт 12:132Топовая камера, 100-ваттная зарядка, 5700 мАч и разогнанный процессор: раскрыты характеристики Huawei Pura 90 Plus
Первый в мире: уникальный российский кроссовер Lada Azimut будет стоить от 2 млн рублей24 окт 10:5388Первый в мире: уникальный российский кроссовер Lada Azimut будет стоить от 2 млн рублей Он получит передние боковые стёкла с подогревом, которых нет ни у одного другого автомобиля
24 окт 09:5328Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Названы европейские цены
США хотят высадиться на Луну раньше Китая. Программа ускоряется24 окт 09:3742США хотят высадиться на Луну раньше Китая. Программа ускоряется Перед возвращением астронавтов на поверхность Луны агентство проверит стыковку Orion с посадочными системами Blue Origin и SpaceX
США годами просили Маска включать и отключать Starlink на Украине и на Ближнем Востоке24 окт 08:5772США годами просили Маска включать и отключать Starlink на Украине и на Ближнем Востоке Администрации Байдена и Трампа использовали спутниковую сеть для решения внешнеполитических задач
24 окт 08:4914Воры вывезли целые поддоны с RTX 5090 прямо со склада аэропорта. Украденные карты всплыли на OLX