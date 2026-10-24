Контрабанда пробила запреты США: 32 флагманских ускорителя Nvidia B300 нашли в сети China Telecom

Израильская фирма Lava обнаружила оборудование, запрещённое к поставкам в Китай, удалённо через незащищённый диагностический инструмент

В сетях государственного телекоммуникационного гиганта China Telecom выявлено 32 новейших графических процессора Nvidia Blackwell Ultra B300, подпадающих под жёсткие экспортные ограничения США, сообщает The Information со ссылкой на отчёт израильской компании Lava.

Специалисты по кибербезопасности нашли ускорители через инструмент Nvidia Data Center GPU Manager Exporter, который операторы дата-центров используют для внутренней диагностики серверов. Он оказался доступен через открытый интернет без защиты, что и позволило дистанционно подтвердить наличие запрещённых чипов.

Точное физическое расположение B300 установить не удалось. Однако сам факт их работы в сети China Telecom демонстрирует, что американские экспортные барьеры не останавливают попадание самого мощного ИИ-оборудования на китайскую территорию. B300 оснащён 288 ГБ памяти HBM3E, размещённой в восьми 12-слойных стеках, и обеспечивает пропускную способность памяти 8 ТБ/с по 8192-битной шине, что делает его флагманской архитектурой для ускорения моделей искусственного интеллекта.

Контрабанда пробила запреты США: 32 флагманских ускорителя Nvidia B300 нашли в сети China Telecom
Источник изображения: Nvidia

По сравнению с предыдущими поколениями новый ускоритель предлагает до 50% больше памяти и значительно более высокую производительность вычислений в формате FP4, что важно для работы с большими языковыми моделями, требующими сложных рассуждений. Именно поэтому чип подпадает под политику строгих ограничений: продавать B300 разрешено только избранным заказчикам, которые берут на себя обязательства не допустить перепродажи подсанкционным организациям. Тем не менее нелегальные цепочки поставок продолжают действовать.

В Nvidia отреагировали на инцидент спокойно. Представитель компании заявил ресурсу Tom's Hardware, что «контрабандные поставки составляют каплю в море на фоне уже имеющегося в Китае оборудования». По утверждению производителя, доля попавших в обход правил американских продуктов не превышает 0,5% установленной базы.

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