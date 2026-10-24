inDrive бросит вызов Uber в степях: роботакси запустят в Астане в 2027 году при 40-градусном морозе

Сервис такси inDrive, позволяющий пассажирам и водителям самостоятельно договариваться о стоимости поездки, выходит на рынок беспилотных перевозок. Компания подписала меморандум с разработчиком автопилота Pony.ai и Nvidia, чтобы начать тесты роботакси в столице Казахстана. Запуск пилотной зоны намечен на первую половину 2027 года.

Схема выглядит так: Pony.ai предоставит свои роботакси седьмого поколения, inDrive интегрирует их в своё приложение и организует эксплуатацию, а Nvidia снабдит проект вычислительной платформой Hyperion и комплексом безопасности Halos. Изначально в салоне будет находиться страхующий оператор, но конечная цель — полностью автономные поездки. Руководство inDrive называет подход «капитально лёгким»: компания не создаёт беспилотники с нуля, а комбинирует опыт партнёров со своей платформой.

Источник изображения: inDrive

Выбор Астаны не случаен и представляет собой суровый инженерный вызов. Город с населением около 1,7 миллиона человек славится экстремальными зимами, где лёд и снег держатся месяцами. Основатель inDrive Арсен Томский считает это преимуществом: успешная обкатка технологии в таких условиях даст ценные данные для экспансии в регионы со сложным климатом. Ранее Казахстан официально объявил о планах запустить сервисы беспилотного такси в 2027 году и уже ввёл правила для тестов на отдельных дорогах.

Это не первый заход inDrive в сегмент автопилота. В декабре компания договорилась с саудовской AI Driver о тестировании машин на базе китайской системы WeRide в Эр-Рияде. CTO Юрий Мисник подтвердил, что компания изучает и другие рынки, где регуляторы готовы сотрудничать. Для Pony.ai сделка также часть глобального плана: ранее они стали партнёром Uber в Лондоне и намерены к концу 2026 года иметь более 3500 машин в 20 городах мира.