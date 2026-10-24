Производитель заявляет, что XPLORE 6 стал первым флагманом в классе защищённых устройств с настоящим перископом и способен снимать объекты с расстояния в километры

Blackview представила защищённый смартфон с 225-кратным зумом и аккумулятором на 12 000 мА·ч

Компания Blackview анонсировала XPLORE 6 — защищённый 5G-смартфон, в котором впервые в данном классе появился настоящий перископический телеобъектив. Новинка адресована тем, кто нуждается в неубиваемом аппарате и не готов мириться с компромиссными камерами.

Главная ставка сделана на оптику. Встроенный перископ опирается на 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN5 с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и трёхкратным оптическим зумом. Внешний телеконвертер ZoomX G1 крепится на корпус и превращает систему в эквивалент 230 мм с десятикратным оптическим приближением. При гибридном зуме достигается и вовсе 225-кратное увеличение. Производитель утверждает, что с такого расстояния можно разглядеть отдельные объекты, хотя качество будет сильно зависеть от атмосферных условий.

Источник изображения: Blackview

Остальные камеры под стать флагману: основной сенсор OV50H на 50 Мп размером 1/1,3 дюйма, такой же 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 118 градусов и 50-мегапиксельная фронтальная камера. За производительность отвечает мощный чип MediaTek Dimensity 9400+ с 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом до 1 ТБ. Дисплей — 6,73-дюймовый 3.2K AMOLED с адаптивными 120 Гц.

Источник изображения: Blackview

За прочность приходится расплачиваться габаритами. Внутри установлена кремний-углеродная батарея на 12 000 мА·ч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. Из-за неё толщина корпуса составляет 18,2 мм, а вес — 428 граммов. Однако эта масса даёт полную защиту по стандартам IP68 и IP69K, сертификацию MIL-STD-810H и возможность находиться на двухметровой глубине в течение получаса. Охлаждается всё испарительной камерой.

Работает XPLORE 6 на Android 16 с оболочкой DokeOS 5.3, оснащён Wi-Fi 7 и двумя слотами 5G/eSIM.

Цена соответствует набору характеристик: ранняя версия с 512 ГБ памяти обойдётся в $1399, а на 1 ТБ — в $1599.