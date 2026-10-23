Yandex Cloud запустил новую площадку и восстановил доступ к 90,47% данных

Инженеры Yandex Cloud восстановили доступ к 90,47% данных, хранившихся на платформе до атак на дата-центры «Яндекса», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Часть информации и связанных с ней сервисов перенесли на новую площадку, запущенную 23 октября. Доступ к ним будут открывать поэтапно в ближайшие дни, уведомляя клиентов по электронной почте.

Пользователям уже доступны основные возможности платформы, включая создание виртуальных машин и баз данных, управление кластерами Kubernetes, бизнес-аналитику, защиту от киберугроз и инструменты Yandex AI Studio. При этом специалисты продолжают восстанавливать оставшиеся данные и налаживать работу других сервисов.

В октябре атаки беспилотников затронули три дата-центра «Яндекса». После пожара 8 октября остановилась площадка в Сасово Рязанской области, на следующий день несколько модулей дата-центра в Калуге полностью вышли из строя, а в ночь на 11 октября прекратил работу объект во Владимире. Для ускоренного восстановления инфраструктуры компания договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud о размещении данных и сервисов пострадавших клиентов на их площадках.

Сбои затронули как сервисы «Яндекса», так и сторонние компании, использующие его облачную инфраструктуру. На время восстановительных работ компания отменила плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября, чтобы избавить клиентов от дополнительных расходов из-за перебоев.

Несколько дней назад «Яндекс» сообщил о восстановлении основных функций «Директа» и «Яндекс 360»⁠