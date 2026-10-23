Вот куда уходят все (почти) GeForce RTX 5090: в Китае топовые игровые видеокарты сотнями переделывают в серверные ускорители

Серверы для ИИ поглощают не только память, но и видеокарты

В Китае обнаружили крупное производство, которое массово переделывает игровые видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 в компактные ускорители для серверов искусственного интеллекта. Кадры с предприятия опубликовал ресурс HKEPC. На видео видны сотни ускорителей — и разобранных, и проходящих тестирование после переделки.

Вот куда уходят все (почти) GeForce RTX 5090: в Китае топовые игровые видеокарты сотнями переделывают в серверные ускорители
Источник изображения: HKEPC

Судя по записям, предприятие больше напоминает полноценную производственную линию, чем обычную мастерскую по модификации видеокарт. Рабочие разбирают новые GeForce RTX 5090 от PNY, Gigabyte, ASUS и даже самой Nvidia (речь о моделях Founders Edition), снимают системы охлаждения и извлекают графические процессоры вместе с микросхемами памяти. Затем компоненты устанавливают на специальные печатные платы, предназначенные для серверного использования.

В результате получается фактически та же RTX 5090, но в совершенно другом исполнении. Вместо массивного трех- или четырехслотового охлаждения используются компактные конструкции с вентиляторами центробежного типа. Это позволяет размещать больше ускорителей в одном сервере, что особенно важно для систем искусственного интеллекта, где одновременно работают несколько GPU.

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Источник изображения: HKEPC

Подобные переделки встречались и раньше, однако теперь масштабы производства выглядят значительно серьезнее. При этом, в отличие от некоторых предыдущих модификаций, объем видеопамяти здесь, по всей видимости, остается стандартным — 32 ГБ GDDR7 (хотя раньше ходили слухи о существовании RTX 5090 с 64 и даже 96 ГБ памяти).

Фото 1
Источник изображения: HKEPC

Примечательно, что GeForce RTX 5090 официально не поставляется в Китай — откуда поступают такие объемы дорогостоящих ускорителей, неизвестно.

Массовая переделка игровых RTX 5090 в серверные может быть одной из причин ограниченной доступности этих ускорителей для обычных покупателей. Ну а дефицит приводит к росту цен.

ВидеокартыNvidiaИсточники:VideocardzHKEPC

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