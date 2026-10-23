В США впервые запретили устройства из-за китайских чипов внутри них

Под другим брендом больше не спрятаться

Федеральная комиссия по связи США (FCC) впервые запретила продажу и продвижение двух устройств на американском рынке из-за используемых в них китайских микросхем. Под ограничения попали автомобильный видеорегистратор и беспроводной видеопередатчик, оснащённые SoC HiSilicon Smart Vision. По данным The Verge, это первый случай применения на практике нового правила FCC, которое позволяет ограничивать устройства на основании происхождения их внутренних компонентов, а не только конкретного бренда или готового изделия.

В США впервые запретили устройства из-за китайских чипов внутри них
Источник изображения: ИИ Gemini

Новая мера призвана закрыть лазейку, позволявшую обходить ограничения за счёт выпуска продукции под другими марками. Ранее устройство могло продаваться под новым брендом, даже если внутри использовались компоненты производителя, признанного потенциальной угрозой национальной безопасности США. Теперь FCC может применять ограничения непосредственно к оборудованию с определёнными микросхемами.

Однокристальная система HiSilicon Smart Vision содержит встроенные алгоритмы обнаружения лиц. Компания HiSilicon является дочерней структурой Huawei, которая вместе со своими подразделениями включена в список FCC Covered List — перечень организаций и оборудования, представляющих, по оценке американского регулятора, риск для национальной безопасности.

Один из компонентов системы Smart Vision — чип Hi3516CV610 UHD — предназначен для камер наблюдения и других видеоустройств. Он может применяться в автомобильных регистраторах и беспроводных системах видеонаблюдения. В его состав входят модули Wi-Fi и Ethernet, средства кодирования видео, процессор Arm Cortex-A7 и нейропроцессорный блок NPU, отвечающий за выполнение задач искусственного интеллекта. Именно наличие NPU вызывает опасения FCC: регулятор считает его интеллектуальным компонентом, произведённым организацией из списка ограничений.

ПроцессорыИсточники:Toms HardwareThe Verge

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