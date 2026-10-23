Старые смартфоны Huawei станут как новые: HarmonyOS 7 освободит до 3 ГБ ОЗУ и десятки гигабайт памяти

Оптимизацию сделали более чем для 60 моделей

Huawei раскрыла подробности технологий Ultra Storage и Ultra Memory, реализованных в HarmonyOS 7 на базе обновлённого движка Ark Engine.

По заявлению компании, после установки официальной версии системы устройство сможет автоматически освободить десятки гигабайт хранилища. Решения призваны повысить эффективность использования памяти и продлить срок службы смартфонов.

Технология Hyperspace Memory оптимизирует сжатие данных оперативной памяти и динамически уменьшает объём, занимаемый фоновыми приложениями. Huawei утверждает, что функция поддержания активности программ обновлена более чем на 60 моделях устройств. На смартфонах с 16 ГБ ОЗУ оптимизация позволяет получить до 3 ГБ дополнительной доступной памяти, благодаря чему больше приложений смогут одновременно оставаться активными в фоне.

Старые смартфоны Huawei станут как новые: HarmonyOS 7 освободит до 3 ГБ ОЗУ и десятки гигабайт памяти
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Hyperspace Storage автоматически выявляет одинаковые файлы, используемые разными приложениями, и сохраняет одну общую копию, не нарушая доступ к ним через исходные пути. Ещё один механизм анализирует привычки пользователя и сжимает редко запускаемые приложения по отдельным функциональным блокам. При повторном обращении система распаковывает только необходимые компоненты, что, по замыслу Huawei, должно ускорить запуск и снизить задержки. 

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:mydrivers

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