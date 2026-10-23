В утечке засветились семь моделей и устройство под кодовым названием Snowman

«Снеговик», новые телефоны Nokia и смартфон с батареей на 7500 мА•ч на подходе ⁠ 1

В сети появился список новых устройств HMD. По данным инсайдера, компания готовит смартфоны HMD Rise 4G и HMD Play 5G, раскладушку HMD 2660 Flip 4G второго поколения, а также кнопочные телефоны Nokia 2360 Flip 4G и Nokia 500 Sport. В перечень также вошли HMD 124 4G и HMD 125 4G.

Отдельно источник раскрыл предполагаемые характеристики устройства под кодовым названием HMD Snowman. Ему приписывают однокристальную систему Qualcomm SM6435-AA с восьмиядерным процессором на архитектуре ARMv8. Объём оперативной памяти может составить около 7,25 ГБ, а встроенной памяти UFS 2.2 — 239,36 ГБ.

Одной из главных особенностей Snowman станет аккумулятор ёмкостью около 7500 мА•ч: в утечке указаны значение 7480 мА•ч и типичная ёмкость 7500 мА•ч. Также упоминается поддержка проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Кроме того, было опубликовано изображение Nokia 2360 Flip 4G.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.