Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 9

После установки One UI 9 на базе Android 17 некоторые владельцы смартфонов Galaxy S24 столкнулись с повышенным расходом энергии.

Один из пользователей Galaxy S24 Ultra рассказал, что устройство потеряло 95% заряда за 5 часов 20 минут, при этом экран был включён всего 3 часа 15 минут. Смартфон работал в разрешении QHD и использовал мобильную сеть LTE+, без подключения к Wi-Fi.

Владелец запускал YouTube, Instagram*, Snapchat и другие приложения для просмотра контента и общения. Игры, обработка видео и съёмка на камеру не использовались. При выходе на рынок Galaxy S24 Ultra обычно обеспечивал около 6–8 часов активного экрана в день, а в некоторых сценариях — больше. Однако снижение автономности после крупных обновлений операционной системы встречается и на других устройствах.

Служба поддержки Samsung в Индии одному из пользователей рекомендовала обратиться в авторизованный сервисный центр. До диагностики можно обновить приложения, очистить системный кеш, ограничить фоновую активность редко используемых программ и включить облегчённый профиль производительности. Проверить состояние аккумулятора также можно в Samsung Members в разделе «Диагностика» → «Батарея».