Россияне за квартал потратили 10 млрд рублей на видеокарты, которые сильно подорожали

В третьем квартале 2026 года в России продали около 210 тыс. видеокарт на общую сумму 10,47 млрд рублей. По данным исследовательской компании ICMR, на которые ссылается «М.Видео», денежный объём рынка по сравнению со вторым кварталом увеличился на 15,3%, однако количество проданных устройств сократилось на 1,5%. Таким образом, рынок растёт в денежном выражении, несмотря на снижение продаж в штуках.

За год динамика оказалась ещё заметнее. В июле–сентябре 2025 года россияне приобрели около 262 тыс. видеокарт на 10 млрд рублей. За следующие 12 месяцев продажи в количественном выражении упали примерно на 20%, тогда как денежный объём увеличился на 4,7%. Средняя стоимость видеокарты достигла 49,8 тыс. рублей против 38,1 тыс. рублей годом ранее. Это на 30,6% больше в годовом выражении и на 17,1% выше показателя второго квартала 2026 года.

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Среди моделей из выборки ICMR сильнее всего за квартал подорожала GeForce RTX 5060 Dual — на 27,2%. У GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC 12GB рост составил 26,7%, а у GeForce RTX 5070 Infinity 3 — 23,6%. Средняя цена GeForce RTX 5090 GameRock OC увеличилась на 10%, а GeForce RTX 5090 GameRock — на 6,4%.