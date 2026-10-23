«Росатом» испытал российский генераторный выключатель для мощных электростанций

В России завершился первый этап испытаний генераторного выключателя для электростанций большой мощности. Оборудование разработали специалисты «Росатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ) совместно со Всероссийским электротехническим институтом (ВЭИ). Ранее такие устройства в России не производились, а их серийным выпуском в мире занимаются лишь две зарубежные компании — Siemens и ABB.

Генераторный выключатель — один из наиболее сложных коммутационных аппаратов в электроэнергетике. Он устанавливается между генератором и повышающим трансформатором и позволяет управлять передачей электроэнергии, а также защищать оборудование при авариях. Такие выключатели рассчитаны на работу с токами в десятки килоампер и применяются на крупных атомных, тепловых и гидроэлектростанциях.

Новая система позволит снизить зависимость российской энергетики от зарубежных поставщиков. Оборудование предназначено для действующих энергоблоков и может использоваться при строительстве новых электростанций. Заявленная мощность применения соответствует энергоснабжению примерно 800 тыс. домохозяйств.

Поскольку в России ранее не разрабатывали и не испытывали генераторные выключатели такого класса, специалистам пришлось подготовить необходимую испытательную инфраструктуру. На первом этапе инженеры ВЭИ совместно с АО «Россети Научно-технический центр» спроектировали новые стенды и провели комплекс проверок опытного образца.

Успешное завершение начального этапа подтвердило правильность выбранных технических решений. Однако испытания ещё не закончены: на заключительной стадии аппарат должен продемонстрировать способность выдерживать сверхтоки, а также включать и отключать токи короткого замыкания. Это необходимо, чтобы подтвердить его способность защищать генератор и главный трансформатор электростанции от повреждений.