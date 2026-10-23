RGB-Mini LED с частотой 360 Гц, рамка менее 2 мм, звук Devialet 240 Вт из 13 динамиков. Представлен телевизор Hisense U7T Pro

85-дюймовая новинка получила яркость до новых высот, звук мощностью 240 Вт и Dolby Vision 2 MAX

Hisense U7T Pro поступил в продажу в Китае. Телевизор с 85-дюймовым экраном выполнен в корпусе толщиной 44 мм, а при настенном монтаже расстояние от стены составляет всего 8 мм.

Металлическая рамка имеет толщину 1,8 мм, а нижняя часть корпуса объединяет фронтальные динамики и интерактивную подсветку. Экран оснащён покрытием, снижающим отражательную способность до 1,28%, при этом заявлены мутность 0,2% и углы обзора 178 градусов. Охват цветового пространства BT.2020 достигает 103%.

В телевизоре используется система подсветки RGB-Mini LED Linglong True Color Backlight 2.0 с отдельными красными, зелёными и синими источниками света. По данным производителя, яркость светодиодов увеличена на 35%, пиковая яркость — на 30%, а ореолы вокруг ярких объектов уменьшены на 70%.

RGB-Mini LED с частотой 360 Гц, рамка менее 2 мм, звук Devialet 240 Вт из 13 динамиков. Представлен телевизор Hisense U7T Pro
Источник изображения: ithome

У 85-дюймовой версии предусмотрено 4860 зон управления цветом, а точность обработки яркости HDR повышена с 512 до 2048 уровней. За обработку изображения отвечает фирменный процессор H7 с ИИ. Частота обновления составляет 180 Гц в разрешении 4K и может достигать 360 Гц в режиме HSR. Также поддерживается Dolby Vision 2 MAX с семью режимами обработки изображения.

Акустическая система Devialet Angyang имеет конфигурацию 4.1.2, включает 13 динамиков и сабвуферный отсек объёмом 4,3 л. Суммарная мощность достигает 240 Вт, заявлено воспроизведение басов до 50 Гц, а также поддержка Dolby, DTS и процессора Hi-Sound Pro. Для подключения предусмотрены четыре полнофункциональных порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 180 Гц.

Среди других особенностей — гигабитный Wi-Fi 6, операционная система Hisense JUOS и локальный медиасервер с прямым доступом к NAS.

Телевизоры и проекторыЗвук360HisenseИсточники:ithome

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