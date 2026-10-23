Последний раз такое было в 1966 году: учёные спрогнозировали метеорный шторм над Землей в 2099 году

Метеорный поток Леониды в конце XXI века может превратиться в мощный метеорный шторм. Такой прогноз озвучили представители Московского планетария.

Во время аналогичного события в 1966 году наблюдатели видели до 10 000 метеоров в час — примерно два-три в секунду. По оценкам астрономов, подобное зрелище может повториться в 2099 году.

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В ближайшие годы столь высокой активности не ожидается. В 2026 году максимум Леонид прогнозируется в ночь на 18 ноября, когда можно будет увидеть около 15 метеоров в час. До 2030 года расчётная интенсивность потока составит примерно 15–20 метеоров в час. При этом отдельные периоды усиления активности возможны и позднее.

Леониды связаны с кометой 55P/Темпеля — Туттля, которая оставляет пылевой след на своей орбите. Земля пересекает эти частицы, и они сгорают в атмосфере, создавая световые вспышки. Комета вернётся к Солнцу в 2031 и 2064 годах, однако метеорных бурь во время этих сближений пока не прогнозируют. По оценке учёных, активность потока в отдельные периоды может повышаться до 100 метеоров в час и немного выше.