После атак на дата-центры «Яндекса» сохраняются проблемы с доступом к файлам в облачном хранилище ⁠ 4

Некоторые пользователи по-прежнему испытывают трудности с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекс Диск». В компании сообщили, что команда «Яндекс 360» продолжает восстанавливать работу сервиса и возвращать ему полную функциональность. При этом доступность пользовательских данных, по заявлению «Яндекса», увеличивается с каждым днем.

За последнее время разработчики восстановили предварительный просмотр документов, а также устранили ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией данных в десктопном приложении. Однако полностью решить проблемы пока не удалось: часть пользователей все еще не может нормально работать с файлами в облаке.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Сбои начались на фоне проблем с инфраструктурой компании. Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников. «Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам.

После этого нарушения затронули различные сервисы компании, включая такси, доставку еды и умные устройства. Позднее «Яндекс» заявил о постепенном восстановлении их работы.