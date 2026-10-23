В день начала продаж iPhone Duo вышло обновление для WeChat

Популярное приложение экстренно попытались адаптировать для iPhone Duo, но на экране осталась чёрная полоса ⁠ 13

WeChat выпустил для iOS версию 8.0.80, которая обеспечивает базовую совместимость со складным смартфоном Apple iPhone Duo.

В описании обновления в App Store разработчики ограничились формулировкой об исправлении известных проблем, не упомянув новые функции. По скриншотам пользователей, приложение больше не отображается в маленьком окне по центру экрана, окружённом большими пустыми полями, однако адаптация пока остаётся неполной.

Источник изображения: mydrivers // China Blue News

После обновления интерфейс WeChat использует большую площадь внутреннего дисплея, но с правой стороны всё ещё заметна широкая чёрная полоса. Кроме того, приложение пока не получило полноценного режима планшета, который позволил бы эффективнее использовать увеличенное пространство складного экрана.

Проблема привлекла широкое внимание 22 октября, когда начали появляться обзоры iPhone Duo. Пользователи жаловались на несовместимость популярных приложений со складным форм-фактором, а обсуждения распространились в социальных сетях.

В службе поддержки Tencent заявили, что WeChat продолжает работу над совместимостью со складными устройствами Apple и намерен выпускать обновления по мере готовности. Точные сроки полноценной адаптации пока не объявлены.