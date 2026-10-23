Пользователь заказал на AliExpress Ryzen 9 5950X, но получил старый Athlon X4

Пользователь заказал на AliExpress новый процессор AMD Ryzen 9 5950X, но вместо него получил почти десятилетний AMD Athlon X4. Продавец отказался возвращать деньги и попытался оспорить претензию с помощью видео, на котором якобы показана упаковка заказанного процессора. Однако покупатель обнаружил в записи подозрительные несоответствия.

Пользователь форума Reddit под ником dannyrodriguez8 рассказал о случившемся. Он заказал Ryzen 9 5950X у продавца SZCPU. CPU не самый новый, но 16 ядер в наличии, и даже по современным меркам это довольно мощная модель для систем с сокетом AM4. Вместо него в посылке оказался Athlon X4 с маркировкой AD950XAGM44AB — четырёхъядерны CPU из 2016 года.

Обнаружив подмену, покупатель открыл спор на AliExpress и приложил фотографии полученного процессора, транспортной этикетки и серийных номеров. Однако продавец отклонил требование о полном возврате средств и предложил компенсацию в размере 0 швейцарских франков.

В качестве доказательства своей правоты продавец предоставил видео, на котором процессор Ryzen 9 5950X якобы взвешивают и упаковывают для отправки. Но покупатель заметил, что запись не показывает непрерывно весь процесс — от самого чипа до конкретной коробки с соответствующей транспортной этикеткой. Поэтому подтвердить, что на видео запечатлена именно его посылка, невозможно.

Подозрения вызвало то, что после завершения сделки первоначальное объявление о продаже исчезло из магазина. По мнению покупателя, произошла намеренная подмена товара: вместо заказанного процессора ему отправили гораздо более старую и дешёвую модель.

Чтобы защитить свои деньги, пока AliExpress рассматривает спор, покупатель инициировал приостановку платежа через Klarna. Если площадка не удовлетворит его требования, следующим шагом может стать оспаривание платежа через банк или эмитента банковской карты.