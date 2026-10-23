Охота за древним ядром: зонд NASA устремился к астероиду Psyche на полной тяге

Станция стартовала в октябре 2023 года

Команда NASA перевела межпланетную станцию Psyche на почти непрерывную работу двигателей для полёта к одноимённому астероиду. Аппарат должен достичь цели летом 2029 года и исследовать её в течение двух лет.

Охота за древним ядром: зонд NASA устремился к астероиду Psyche на полной тяге
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Станция стартовала в октябре 2023 года и уже выполнила гравитационный манёвр у Марса, который позволил скорректировать траекторию и увеличить скорость без дополнительных затрат топлива. С 28 сентября Psyche использует двигатели почти постоянно, прерывая работу примерно раз в неделю для связи с Землёй и технических проверок.

Электрическая двигательная установка работает на энергии солнечных батарей и использует ионы ксенона, разгоняемые электромагнитным полем. Тяга каждого двигателя невелика, но её длительное воздействие позволяет постепенно наращивать скорость. В ходе полёта аппарат сможет развить скорость более 160 тыс. км/ч относительно Земли.

На старте станция получила около 1090 кг ксенона в семи баках. За три года она израсходовала примерно треть запаса, которого должно хватить на оставшийся путь и работу на орбите астероида. По мере удаления от Солнца мощность двигателей будут снижать из-за уменьшения выработки энергии солнечными панелями.

Астероид Psyche имеет диаметр около 280 км. Учёные предполагают, что он может представлять собой металлическое ядро древнего планетезималя — одного из строительных блоков планет. Исследование объекта поможет лучше понять внутреннее строение каменистых планет, включая Землю.

Наука и космосNASAPsycheИсточники:NASA

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