Оператор Starlink Mobile на подходе: SpaceX Маска хочет получить доступ к 80 тыс. вышек сотовой связи в США

SpaceX ведёт переговоры о получении доступа как минимум к 80 тыс. вышек сотовой связи в США.

Среди потенциальных партнёров компании Илона Маска — Crown Castle, один из крупнейших владельцев телекоммуникационной инфраструктуры страны. Предполагаемая стоимость договорённостей может достигнуть нескольких миллиардов долларов.

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Доступ к наземным вышкам позволит SpaceX укрепить позиции на американском рынке беспроводной связи. Компания стремится стать четвёртым по величине мобильным оператором в США и развивает инфраструктуру для предоставления услуг связи по всей стране. Переговоры о вышках могут стать частью этой стратегии, дополняя спутниковую сеть Starlink наземными элементами.

В первой половине октября SpaceX сообщила о приобретении лицензий на использование низкочастотного спектра. Такие радиочастоты лучше проникают через стены и другие препятствия и применяются крупными мобильными операторами. После сделки Маск заявил, что у компании теперь есть всё необходимое для создания крупного оператора связи с общенациональным покрытием. Однако условия переговоров о доступе к вышкам и сроки заключения возможных соглашений пока не раскрываются.