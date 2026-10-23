Новый российский космический корабль сбросят с вертолёта и запустят на «Ангаре»

Специалисты РКК «Энергия», входящей в «Роскосмос», разрабатывают макет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Его планируют сбросить с вертолёта, чтобы проверить работу парашютной системы. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор корпорации Владимир Соловьёв.

Мы создаем целую группу макетов, которые должны будут подтвердить работоспособность корабля, в том числе динамические и летные. Работаем над макетом для последующей оценки парашютной системы корабля. Иногда его называют вертолетным макетом. По сути, это сброс с вертолета спускаемого аппарата корабля и оценка работоспособности парашютной системы, которая серьезно отличается от "Союза", потому что купольная система будет раскрываться на существенно меньших высотах, чем у последнего. Владимир Соловьёв

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Разработка корабля продолжается уже длительное время из-за большого количества новых технических решений. По словам Соловьёва, ПТК НП получит другие системы выведения на околоземную орбиту, а также будет рассчитан на принципиально иной режим работы в космосе по сравнению с существующими транспортными кораблями. Отличаться будет и возвращение на Землю: его архитектура не повторяет схему, применяемую в кораблях «Союз».

В дальнейшем для испытаний ПТК НП запланирована серия космических полётов с использованием ракеты-носителя «Ангара». На этих этапах корабль будет выступать в качестве полезной нагрузки.