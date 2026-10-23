Нейросети на страже АЭС: «Росатом» испытывает систему раннего обнаружения неисправностей

Отечественная разработка анализирует рабочие параметры оборудования в реальном времени, определяет причины отклонений и оценивает развитие ситуации

На трёх российских атомных электростанциях начались испытания отечественной системы предиктивной аналитики, которая позволяет выявлять потенциальные неисправности оборудования до их возникновения. Решение на базе цифровой платформы «АтомМайнд» разработал Топливный дивизион «Росатома».

Нейросети на страже АЭС: «Росатом» испытывает систему раннего обнаружения неисправностей
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Систему тестируют на Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и Белоярской АЭС. Она в режиме реального времени анализирует технологические параметры, фиксирует отклонения, определяет возможные причины изменений и прогнозирует дальнейшее развитие ситуации. Для обработки данных применяются алгоритмы машинного обучения и нейросети.

При обнаружении изменений система направляет специалистам уведомления с пояснениями: какие показатели изменились, чем это может быть вызвано и на что следует обратить внимание. Окончательные решения о необходимых действиях принимают сотрудники станций.

Ожидается, что технология поможет повысить надёжность работы оборудования, снизить риск поломок и отказов, а также точнее планировать техническое обслуживание и ремонты с учётом фактического состояния агрегатов.

Опытная эксплуатация позволит оценить работу решения в реальных производственных условиях и определить готовность к постоянному использованию. В дальнейшем «Росатом» планирует развивать направление предиктивной аналитики и расширять применение подобных технологий на российских АЭС.

Искусственный интеллектРосатомРоссияИИИсточники:Росатом

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Охота за древним ядром: зонд NASA устремился к астероиду Psyche на полной тягеСледующая публикация: «Росатом» испытал российский генераторный выключатель для мощных электростанций
Главное
Все новости
5 минут назадПользователь заказал на AliExpress Ryzen 9 5950X, но получил старый Athlon X4
Вот куда уходят все (почти) GeForce RTX 5090: в Китае топовые игровые видеокарты сотнями переделывают в серверные ускорители18 минут назадВот куда уходят все (почти) GeForce RTX 5090: в Китае топовые игровые видеокарты сотнями переделывают в серверные ускорители Серверы для ИИ поглощают не только память, но и видеокарты
31 минуту назад«Росатом» испытал российский генераторный выключатель для мощных электростанций
16:54Охота за древним ядром: зонд NASA устремился к астероиду Psyche на полной тяге
16:071Горячий воздух — сразу после включения: Xiaomi представила вентилятор вентилятор Mijia DC Inverter Fan со 100 уровнями нагрева
Человека впервые заразили вирусом, созданным искусственным интеллектом15:5610Человека впервые заразили вирусом, созданным искусственным интеллектом ИИ создал вирусы для лечения человека от устойчивой к антибиотикам инфекции
15:543Бум вокзального Wi-Fi в России — за 9 месяцев пользователи скачали более 5,4 тысячи ТБ данных
В США впервые запретили устройства из-за китайских чипов внутри них15:368В США впервые запретили устройства из-за китайских чипов внутри них Под другим брендом больше не спрятаться
15:226150 мл чистой воды за 2,4 секунды: Xiaomi представила очиститель воды Mijia 3 1200G, который фильтрует воду в 13 этапов и подавляет 99% бактерий
15:004Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат китайские батареи: опубликованы живые фото аккумуляторов
10:483Крошечная GaN-зарядка Baseus с графеновой пластиной, мощностью 160 Вт, с вентилятором и экраном поступила в продажу в Китае
10:256RGB-Mini LED с частотой 360 Гц, рамка менее 2 мм, звук Devialet 240 Вт из 13 динамиков. Представлен телевизор Hisense U7T Pro
10:1229Россияне за квартал потратили 10 млрд рублей на видеокарты, которые сильно подорожали
10:061Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив. Vivo S70 обрастает деталями
Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 910:0014Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 9 Пользователь сообщил о резком снижении автономности смартфона после перехода на Android 17
09:3420Популярное приложение экстренно попытались адаптировать для iPhone Duo, но на экране осталась чёрная полоса
«Электрический дракон»: представлена зарядка Chery мощностью 1,44 МВт — 500 км запаса хода за 5 минут09:2521«Электрический дракон»: представлена зарядка Chery мощностью 1,44 МВт — 500 км запаса хода за 5 минут Новая система Volt-dragon уступает по скорости только технологии CATL
09:2017Старые смартфоны Huawei станут как новые: HarmonyOS 7 освободит до 3 ГБ ОЗУ и десятки гигабайт памяти
Атаки дронов на дата-центры России усугубили дефицит мощностей. Восстановление обойдётся в сотни миллиардов рублей09:1070Атаки дронов на дата-центры России усугубили дефицит мощностей. Восстановление обойдётся в сотни миллиардов рублей Потеря инфраструктуры «Яндекса» усугубила нехватку дата-центров и серверного оборудования
Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon09:016Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon Интересно, что восстановленные Galaxy S26 продаются только через фирменный сайт Samsung, но не через Amazon
08:514«Снеговик», новые телефоны Nokia и смартфон с батареей на 7500 мА•ч на подходе
После атак на дата-центры «Яндекса» сохраняются проблемы с доступом к файлам в облачном хранилище08:454После атак на дата-центры «Яндекса» сохраняются проблемы с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекс Диск» не полностью восстановил работу
08:36Последний раз такое было в 1966 году: учёные спрогнозировали метеорный шторм над Землей в 2099 году
08:25Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом, зарядка 100 Вт и отличная камера. Появились первые фото со смартфона iQOO Neo12
08:119iPhone Duo уже в магазинах — экран быстро собирает отпечатки пальцев, установить сторонние приложения в магазинах не разрешают
Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus08:042Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus Смартфон в цвете Sunset Purple уже доступен для предзаказа в Китае
07:532Купил телевизор — получил второй в подарок. Samsung устроила аттракцион невиданной щедрости в Индии
07:481Huawei показала три новых смартфона прямо перед анонсом. Предзаказы уже начались
07:3520Абонентам закрывающихся провайдеров в России сохранят доступ в интернет
07:314Оператор Starlink Mobile на подходе: SpaceX Маска хочет получить доступ к 80 тыс. вышек сотовой связи в США
Новый российский космический корабль сбросят с вертолёта и запустят на «Ангаре»07:2112Новый российский космический корабль сбросят с вертолёта и запустят на «Ангаре» В РКК «Энергия» создают макет для проверки парашютной системы
07:192«Аватар»: в России запустят серийное производство модульных беспилотных катамаранов