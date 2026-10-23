Нейросети на страже АЭС: «Росатом» испытывает систему раннего обнаружения неисправностей

Отечественная разработка анализирует рабочие параметры оборудования в реальном времени, определяет причины отклонений и оценивает развитие ситуации

На трёх российских атомных электростанциях начались испытания отечественной системы предиктивной аналитики, которая позволяет выявлять потенциальные неисправности оборудования до их возникновения. Решение на базе цифровой платформы «АтомМайнд» разработал Топливный дивизион «Росатома».

Систему тестируют на Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и Белоярской АЭС. Она в режиме реального времени анализирует технологические параметры, фиксирует отклонения, определяет возможные причины изменений и прогнозирует дальнейшее развитие ситуации. Для обработки данных применяются алгоритмы машинного обучения и нейросети.

При обнаружении изменений система направляет специалистам уведомления с пояснениями: какие показатели изменились, чем это может быть вызвано и на что следует обратить внимание. Окончательные решения о необходимых действиях принимают сотрудники станций.

Ожидается, что технология поможет повысить надёжность работы оборудования, снизить риск поломок и отказов, а также точнее планировать техническое обслуживание и ремонты с учётом фактического состояния агрегатов.

Опытная эксплуатация позволит оценить работу решения в реальных производственных условиях и определить готовность к постоянному использованию. В дальнейшем «Росатом» планирует развивать направление предиктивной аналитики и расширять применение подобных технологий на российских АЭС.