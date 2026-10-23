NASA испытала сверхзвуковой самолёт X-59 на скорости 1500 км/ч

NASA продолжает испытания экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, предназначенного для изучения возможности тихих сверхзвуковых полётов над сушей. Во время нового вылета 21 октября аппарат провёл в воздухе ровно час, достиг скорости 1,4 Маха (примерно 1500 км/ч) и поднялся на высоту 16,8 км. Испытания стали очередным этапом программы Quesst, в рамках которой инженеры изучают аэродинамические характеристики самолёта, работу его систем и возможности снижения шума от сверхзвукового полёта.

Источник изображения: NASA // Jim Ross

X-59 стартовал с Центра лётных исследований имени Армстронга в Эдвардсе, штат Калифорния. Испытатели проверяли управляемость аппарата и надёжность его бортовых систем при различных режимах полёта. Новый вылет состоялся после планового технического обслуживания и комплексной проверки систем.

Главная особенность X-59 — вытянутый заострённый нос, который должен изменить распространение ударных волн и сделать звуковой эффект от сверхзвукового полёта менее резким. Вместо громкого звукового удара, характерного для обычных сверхзвуковых самолётов, на земле предполагается услышать значительно более тихий звук. Конструкция также отличается отсутствием традиционного лобового стекла: пилот видит пространство перед самолётом через систему External Vision System, которая передаёт изображение с внешних камер на внутренний экран в разрешении 4K.

При создании X-59 NASA использовала ряд готовых компонентов других самолётов, чтобы сократить сроки и стоимость разработки. В частности, аппарат получил катапультируемое кресло от учебно-тренировочного T-38, а также шасси от истребителя F-16. Силовая установка состоит из двигателя General Electric F414 с тягой около 22 000 фунтов силы при включённом форсаже.

Следующая важная задача программы Quesst — испытать X-59 над различными населёнными районами США и оценить, как жители воспринимают создаваемый им звук. Исследователи соберут данные о реакции людей и передадут результаты авиационным регуляторам. Эти измерения должны помочь установить допустимые нормы шума для будущих сверхзвуковых самолётов и, в перспективе, пересмотреть действующие ограничения на коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей.