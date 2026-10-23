Крошечная GaN-зарядка Baseus с графеновой пластиной, мощностью 160 Вт, с вентилятором и экраном поступила в продажу в Китае

Зарядное устройство Baseus Hurricane 3 160W GaN Display Charger поступило в предварительную продажу в Китае по цене 399 юаней.

Новинка оснащена системой активного охлаждения с центробежным турбовентилятором и круговой циркуляцией воздуха. По заявлению производителя, такая конструкция повышает эффективность отвода тепла на 35% и позволяет поддерживать полную мощность до 72 часов непрерывной работы. Вентилятор с магнитной левитацией вращается со скоростью до 12 500 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 0,96 CFM. Предусмотрены спящий режим и возможность вручную отключить вентилятор.

За температурный режим также отвечает система адаптивного управления с ИИ и графеновая теплопроводящая пластина площадью 2584 мм². По данным Baseus, после 10 минут зарядки на полной мощности температура снижается на 18 градусов, а в процессе работы может удерживаться на уровне 66 градусов — примерно на 15 градусов ниже, чем у обычных мощных зарядных устройств с пассивным охлаждением. Каждый порт способен выдавать до 140 Вт, а суммарная мощность трёх портов достигает 160 Вт. Технология PowerTune 3.0 проверяет состояние портов каждые три секунды и динамически перераспределяет мощность при подключении или отключении устройств.

На корпусе установлен 1,8-дюймовый TFT-дисплей, который показывает состояние зарядки, расчётное время до её завершения и температуру. Система BaseusView 2.0 также формирует персонализированный отчёт после окончания зарядки. Дополнительно предусмотрены управление экраном двойным касанием и интерактивная заставка. Порт C3 поддерживает фирменную быструю зарядку Xiaomi мощностью 120 Вт: по заявлению производителя, с её помощью Xiaomi 17 Pro можно зарядить до 80% примерно за 30 минут.