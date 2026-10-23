Эта зарядка оказалась меньше и дешевле предыдущей с тремя портами

Компактная 100-ваттная зарядка Anker оснащена экраном и продлевает срок службы батареи смартфона и ноутбука — ее оценили в $60 ⁠ 1

Anker вывела на рынок новое зарядное устройство Laptop Charger Pro с мощностью 100 Вт, дисплеем и функциями продления срока службы аккумулятора. В отличие от предыдущей модели на 100 Вт с тремя портами, новинка оснащена только одним разъёмом USB-C, зато умеет распознавать некоторые модели ноутбуков и iPhone и адаптировать зарядку под них.

Главная особенность устройства — режим Care Mode, предназначенный для бережной зарядки аккумулятора. Владельцы MacBook могут установить ограничение заряда в диапазоне от 80 до 100%. По заявлению Anker, это позволяет продлить срок службы батареи до 40%. Для тех, кому важнее скорость зарядки, предусмотрен автоматический режим Auto Mode.

Встроенный дисплей отображает текущую мощность, ход зарядки и температуру устройства. Кроме того, на экране могут появляться интерактивные визуальные эффекты и анимации. Устройство поддерживает несколько профилей питания — 5 В 3 А, 9 В 3 А, 15 В 3 А и 20 В 5 А.

По сравнению с предыдущим трёхпортовым зарядным устройством Anker новинка стала компактнее и легче: габариты составляют 62 × 34 × 55 мм, масса — 193 г. Сетевые контакты — складные, в комплект входит кабель USB-C.

Anker Laptop Charger Pro уже продаётся в США через Amazon и официальный интернет-магазин по цене $60. Это на $10 дешевле предыдущей модели с тремя портами. Устройство доступно в тёмно-сером и серебристом цветах. О сроках выхода зарядки на европейский рынок компания пока не сообщала.