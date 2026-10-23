Какие смартфоны Samsung обновятся до One UI 9: опубликован официальный список
В нем почти 40 моделей смартфонов и планшетов
Samsung опубликовала список смартфонов и планшетов Galaxy, которые получат обновление One UI 9.0 на базе Android 17. Перечень разместило японское подразделение компании: согласно графику, обновление для перечисленных устройств в Японии выйдет в октябре и ноябре 2026 года. В других регионах сроки могут отличаться.
Samsung запустила распространение финальной One UI 9.0 в сентябре текущего года, первыми большое обновление получили аппараты линейки Galaxy S26. После этого Samsung начала распространять финальную One UI 9.0 для некоторых других моделей. Теперь компания опубликовала перечень моделей смартфонов и планшетов, которые получат финальную One UI 9.0. При этом опубликованный список не окончательный: в нём отсутствуют некоторые модели, в том числе версии Plus отдельных флагманов Galaxy S, а также ряд смартфонов серии Galaxy A и устройств для других регионов.
Перечень выглядит так:
Galaxy S26;
Galaxy S26 Plus;
Galaxy S26 Ultra;
Galaxy S25;
Galaxy S25 Ultra;
Galaxy S24;
Galaxy S24 Ultra;
Galaxy S24 FE;
Galaxy S23;
Galaxy S23 Ultra;
Galaxy Z Fold 7;
Galaxy Z Flip 7;
Galaxy Z Fold 6;
Galaxy Z Flip 6;
Galaxy Z Fold 5;
Galaxy Z Flip 5;
Galaxy A57;
Galaxy A55;
Galaxy A54;
Galaxy A36;
Galaxy A25;
Galaxy Tab S11;
Galaxy Tab S11 Ultra;
Galaxy Tab S10;
Galaxy Tab S10 Plus;
Galaxy Tab S10 Ultra;
Galaxy Tab S10 FE;
Galaxy Tab S10 FE Plus;
Galaxy Tab S10 Lite;
Galaxy Tab S9;
Galaxy Tab S9 Plus;
Galaxy Tab S9 Ultra;
Galaxy Tab S9 FE;
Galaxy Tab S9 FE Plus;
Galaxy Tab S6 Lite (2024);
Galaxy Tab A11;
Galaxy Tab A11 Plus;
Galaxy Tab A11 Plus 5G;
Galaxy Tab Active 5 Pro.
Samsung планирует завершить обновление перечисленных устройств в Японии в течение октября и ноября. Глобальное распространение, вероятно, займёт больше времени: бюджетные модели и устройства отдельных регионов могут получить One UI 9 в декабре 2026-го или январе 2027 года.