Какие смартфоны Samsung обновятся до One UI 9: опубликован официальный список

В нем почти 40 моделей смартфонов и планшетов

Samsung опубликовала список смартфонов и планшетов Galaxy, которые получат обновление One UI 9.0 на базе Android 17. Перечень разместило японское подразделение компании: согласно графику, обновление для перечисленных устройств в Японии выйдет в октябре и ноябре 2026 года. В других регионах сроки могут отличаться.

Какие смартфоны Samsung обновятся до One UI 9: опубликован официальный список
Источник изображения: Samsung

Samsung запустила распространение финальной One UI 9.0 в сентябре текущего года, первыми большое обновление получили аппараты линейки Galaxy S26. После этого Samsung начала распространять финальную One UI 9.0 для некоторых других моделей. Теперь компания опубликовала перечень моделей смартфонов и планшетов, которые получат финальную One UI 9.0. При этом опубликованный список не окончательный: в нём отсутствуют некоторые модели, в том числе версии Plus отдельных флагманов Galaxy S, а также ряд смартфонов серии Galaxy A и устройств для других регионов.

Перечень выглядит так:

Galaxy S26;

Galaxy S26 Plus;

Galaxy S26 Ultra;

Galaxy S25;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S24;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy A57;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A36;

Galaxy A25;

Galaxy Tab S11;

Galaxy Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S10;

Galaxy Tab S10 Plus;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE Plus;

Galaxy Tab S10 Lite;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9 Plus;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 FE Plus;

Galaxy Tab S6 Lite (2024);

Galaxy Tab A11;

Galaxy Tab A11 Plus;

Galaxy Tab A11 Plus 5G;

Galaxy Tab Active 5 Pro.

Samsung планирует завершить обновление перечисленных устройств в Японии в течение октября и ноября. Глобальное распространение, вероятно, займёт больше времени: бюджетные модели и устройства отдельных регионов могут получить One UI 9 в декабре 2026-го или январе 2027 года.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:9to5google

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