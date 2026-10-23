Huawei показала три новых смартфона прямо перед анонсом. Предзаказы уже начались

Huawei объявила дату презентации серии Enjoy 100 — смартфоны представят 28 октября на конференции Double Eleven Renewal Season All-Scenario New Product Launch Conference. В тот же день ожидается анонс других новинок компании, включая Pura 90 Plus. Предзаказы на устройства уже открылись в Huawei Mall, у авторизованных интернет-магазинов, в фирменных салонах и у официальных розничных партнёров.

Источник изображения: huaweicentral // Huawei

На опубликованном постере показаны три модели в синем, оранжевом и белом цветах. Все устройства получили заднюю панель с плавным полукруглым рисунком. Синяя версия Cloud Sky Blue соответствует Enjoy 100 Pro Max, оранжевая — Enjoy 100 Pro, а белая — базовой модели. Внешний вид смартфонов различается прежде всего оформлением блока камер.

У Enjoy 100 Pro Max предусмотрено крупное круглое кольцо камеры с красной окантовкой. У версии Pro камеры расположены вертикально внутри квадратного модуля, а ниже каждого объектива находится декоративный элемент в виде решётки. Вспышка окружена прозрачным светящимся кольцом. У стандартной модели блок похож на решение Pro, но вспышка размещена иначе. Подробные характеристики устройств Huawei пока не раскрыла.