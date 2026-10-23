Горячий воздух — сразу после включения: Xiaomi представила вентилятор вентилятор Mijia DC Inverter Fan со 100 уровнями нагрева

Xiaomi представила вентилятор Mijia DC Inverter Fan с функциями охлаждения и обогрева. Устройство рассчитано на использование в любое время года: летом оно подаёт прохладный воздух, а зимой может работать в режиме обогревателя. В Китае новинка стоит $120 (808 юаней).

Устройство использует запатентованный механизм с поворотной конструкцией. В закрытом положении вентилятор подаёт тёплый воздух, а в открытом — прохладный. Благодаря этому при смене сезона не нужно убирать прибор на хранение. Цилиндрический корпус с основанием диаметром всего 30 см позволяет экономить место, вес устройства составляет около 6,9 кг.

В основе вентилятора лежит бесщёточный двигатель: по данным Xiaomi он обеспечивает стабильную скорость вращения и более равномерный воздушный поток. Минимальный уровень шума составляет 38,4 дБА, заявленная дальность подачи воздуха — 10 м.

Пользователям доступны три режима работы: направленный обдув, «естественный ветер» и ночной режим. В конструкции используется вихревой воздуховод увеличенной длины, предназначенный для создания мощного воздушного потока. Угол обдува можно регулировать в диапазоне от 30 до 150° через приложение Mi Home.

Для обогрева используется керамический нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, который начинает подавать горячий воздух сразу после включения. Через приложение Mi Home можно выбрать один из 100 уровней интенсивности тёплого воздуха, чтобы точнее настроить обогрев в холодное время года.