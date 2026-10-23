Google незаконно вырубила сотни гектаров леса в Финляндии для своего дата-центра, после этого волки начали выходить в местные деревни

В Финляндии волки начали выходить к деревням после того, как Google расчистила сотни гектаров леса под свой дата-центр. По данным The Guardian, уничтожение привычной среды обитания вынуждает волков искать новые территории.

В районе Мухоса под вырубку попало около 3,3 км² леса. Ещё примерно 2 км² расчистили в районе в 88 км к юго-востоку от Отанмяки. На одном из участков Google предписали прекратить работы. Вместо лесных массивов на расчищенных территориях остались обширные грязевые пустоши.

Вырубка затронула места обитания диких животных, в том числе волков. Лишившись привычных территорий, хищники стали появляться в деревнях поблизости. Это создаёт риски как для местных жителей, так и для самих животных, которые вынуждены приспосабливаться к изменившейся среде.

«К нам в деревню стали заходить волки, потому что все дикие животные ушли из леса», — сказала 53-летняя Анни Ранта, семья которой живет в Отанмяки уже несколько поколений.

Google уже признала проблему и принесла извинения за вырубку леса без необходимого разрешения.