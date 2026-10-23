Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon
Интересно, что восстановленные Galaxy S26 продаются только через фирменный сайт Samsung, но не через Amazon
Samsung впервые начала продавать свои официально восстановленные смартфоны Galaxy Certified Re-Newed на Amazon. Покупатели могут приобрести флагманские устройства серий Galaxy S24 и S25 дешевле новых, получив при этом гарантию производителя и обслуживание с использованием оригинальных комплектующих. Цены стартуют от $490 за Galaxy S24 FE со 128 ГБ памяти.
В линейку вошли восстановленных моделей, предлагаемых на Amazon, вошли: Galaxy S24 (от $525), Galaxy S24 Plus (от $650), Galaxy S24 Ultra (от $850), Galaxy S25 (от $600), Galaxy S25 Plus (от $750), Galaxy S25 Ultra (от $980). Для каждой модели пока доступен только один вариант цвета: Graphite для S24 FE, Onyx Black для S24 и S24 Plus, Titanium Black для моделей Ultra и Silver Shadow для S25 и S25 Plus.
В рамках программы Certified Re-Newed каждый аппарат обслуживают специалисты Samsung, используя исключительно оригинальные комплектующие производителя. В частности, все устройства получают новый аккумулятор. Перед продажей смартфоны должны успешно пройти 147 проверок качества.
В комплект входят: руководство, кабель и «скрепка» для SIM. Гарантия на такие смартфоны — 1 год. Покупатели могут оформить и Samsung Care+, которая предусматривает расширенную защиту, в том числе от последствий падений и других случайных повреждений.