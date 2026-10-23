Интересно, что восстановленные Galaxy S26 продаются только через фирменный сайт Samsung, но не через Amazon

Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon ⁠ 1

Samsung впервые начала продавать свои официально восстановленные смартфоны Galaxy Certified Re-Newed на Amazon. Покупатели могут приобрести флагманские устройства серий Galaxy S24 и S25 дешевле новых, получив при этом гарантию производителя и обслуживание с использованием оригинальных комплектующих. Цены стартуют от $490 за Galaxy S24 FE со 128 ГБ памяти.

В линейку вошли восстановленных моделей, предлагаемых на Amazon, вошли: Galaxy S24 (от $525), Galaxy S24 Plus (от $650), Galaxy S24 Ultra (от $850), Galaxy S25 (от $600), Galaxy S25 Plus (от $750), Galaxy S25 Ultra (от $980). Для каждой модели пока доступен только один вариант цвета: Graphite для S24 FE, Onyx Black для S24 и S24 Plus, Titanium Black для моделей Ultra и Silver Shadow для S25 и S25 Plus.

В рамках программы Certified Re-Newed каждый аппарат обслуживают специалисты Samsung, используя исключительно оригинальные комплектующие производителя. В частности, все устройства получают новый аккумулятор. Перед продажей смартфоны должны успешно пройти 147 проверок качества.

В комплект входят: руководство, кабель и «скрепка» для SIM. Гарантия на такие смартфоны — 1 год. Покупатели могут оформить и Samsung Care+, которая предусматривает расширенную защиту, в том числе от последствий падений и других случайных повреждений.