Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат китайские батареи: опубликованы живые фото аккумуляторов

Аккумуляторы для будущих флагманов Samsung — Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro — прошли сертификацию Safety Korea. В базе регулятора появились батареи с номерами EB-BS958DBY и EB-BS957CBY, зарегистрированные под номерами YU10899-26034 и YU10899-26036 соответственно. Производителем обоих элементов указана китайская компания Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary. EB-BS958DBYи соответствует каталожному номеру Galaxy S27 Ultra (SM-S958U), а EB-BS957CBY — каталожному номеру Galaxy S27 Ultra (SM-S957B) — ранее каталожные номера этих смартфонов были замечены в базе IMEI.

Маркировка батарей на опубликованных фотографиях не позволяет достоверно определить ёмкость аккумуляторов. Однако эти данные ранее были обнаружены в документах китайского регулятора 3C. Согласно им, номинальная ёмкость аккумулятора Galaxy S27 Ultra составляет 5534 мА·ч, а Galaxy S27 Pro — 5087 мА·ч. С учётом принятого производителями способа указания характеристик это может соответствовать типичной ёмкости 5700 и 5200 мА·ч.

Согласно данным 3C, обе модели будут поддерживать проводную зарядку мощностью 60 Вт. Это соответствует заявленным характеристикам Galaxy S26 Ultra, поэтому существенных изменений скорости зарядки пока не ожидается.

Согласно предварительным данным, релиз Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro состоится в январе 2027 года.