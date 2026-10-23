«Электрический дракон»: представлена зарядка Chery мощностью 1,44 МВт — 500 км запаса хода за 5 минут

Chery представила систему сверхбыстрой зарядки Volt-dragon с пиковой мощностью 1,44 МВт. Производитель обещает, что за пять минут можно пополнить запас хода электромобиля на 500 км, а зарядка с 10% до 97% займёт всего 6 минут 50 секунд. При этом компания пока не уточнила, для каких именно моделей будут доступны такие показатели. Ожидается, что совместимые электромобили получат 800-вольтовую или более высоковольтную архитектуру.

Система использует силовую электронику на основе карбида кремния и жидкостное охлаждение с погружением для отвода тепла при сверхвысокой мощности. Заявленный КПД преобразования энергии от сети до разъёма составляет 96,5%. Chery также облегчила зарядный кабель вместе с разъёмом: их общий вес составляет около 2 кг. Уровень шума станции, по данным производителя, не превысит 50 дБА.

По скорости зарядки Volt-dragon претендует на второе место среди представленных в Китае решений такого класса. Согласно приведённым данным, аккумулятор CATL Shenxing третьего поколения заряжается с 10% до 98% за 6 минут 27 секунд. Для сравнения, аналогичный показатель у Geely Energee Golden Brick составляет 8 минут 42 секунды, у BYD Blade Battery 2.0 — около 9 минут.