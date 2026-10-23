Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив. Vivo S70 обрастает деталями

Vivo S70 должен выйти в Китае в ноябре. Смартфон получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Панель будет изготовлена по технологии LTPS компанией Visionox. 

Аппаратной основой новинки станет однокристальная система Snapdragon 8s Gen 4, которая придёт на смену Snapdragon 8s Gen 3 в предыдущем поколении.

Более существенные изменения должны затронуть камеру: устройству приписывают перископический модуль Sony LYT-610 разрешением 64 Мп с оптическим зумом 3x. Для сравнения, Vivo S60 оснащён 50-мегапиксельной перископической камерой с таким же увеличением.

Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив. Vivo S70 обрастает деталями
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Также компания готовит внешний телеконвертер для Vivo S70. Ранее подобные аксессуары предлагались преимущественно для флагманской линейки X. По одной из предыдущих утечек, среди среднебюджетных смартфонов, ожидаемых в ноябре, только одна модель должна получить перископическую камеру с крупным сенсором и поддержкой телеконвертера.

Ранние прототипы Vivo S70 также оснащались дополнительным экраном на задней панели, но от этой идеи отказались: в серийной версии его не ожидается.

Мобильные телефоныSonyVivoИсточники:gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 9Следующая публикация: Россияне за квартал потратили 10 млрд рублей на видеокарты, которые сильно подорожали
Главное
Все новости
10:48Крошечная GaN-зарядка Baseus с графеновой пластиной, мощностью 160 Вт, с вентилятором и экраном поступила в продажу в Китае
10:251RGB-Mini LED с частотой 360 Гц, рамка менее 2 мм, звук Devialet 240 Вт из 13 динамиков. Представлен телевизор Hisense U7T Pro
10:126Россияне за квартал потратили 10 млрд рублей на видеокарты, которые сильно подорожали
Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 910:006Samsung Galaxy S24 Ultra начал разряжаться вдвое быстрее после обновления One UI 9 Пользователь сообщил о резком снижении автономности смартфона после перехода на Android 17
09:3413Популярное приложение экстренно попытались адаптировать для iPhone Duo, но на экране осталась чёрная полоса
«Электрический дракон»: представлена зарядка Chery мощностью 1,44 МВт — 500 км запаса хода за 5 минут09:253«Электрический дракон»: представлена зарядка Chery мощностью 1,44 МВт — 500 км запаса хода за 5 минут Новая система Volt-dragon уступает по скорости только технологии CATL
09:2010Старые смартфоны Huawei станут как новые: HarmonyOS 7 освободит до 3 ГБ ОЗУ и десятки гигабайт памяти
Атаки дронов на дата-центры России усугубили дефицит мощностей. Восстановление обойдётся в сотни миллиардов рублей09:1043Атаки дронов на дата-центры России усугубили дефицит мощностей. Восстановление обойдётся в сотни миллиардов рублей Потеря инфраструктуры «Яндекса» усугубила нехватку дата-центров и серверного оборудования
Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon09:013Galaxy S24 и Galaxy S25 — как новые и с официальной гарантией, только дешевле: Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy через Amazon Интересно, что восстановленные Galaxy S26 продаются только через фирменный сайт Samsung, но не через Amazon
08:513«Снеговик», новые телефоны Nokia и смартфон с батареей на 7500 мА•ч на подходе
После атак на дата-центры «Яндекса» сохраняются проблемы с доступом к файлам в облачном хранилище08:4510После атак на дата-центры «Яндекса» сохраняются проблемы с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекс Диск» не полностью восстановил работу
08:36Последний раз такое было в 1966 году: учёные спрогнозировали метеорный шторм над Землей в 2099 году
08:25Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом, зарядка 100 Вт и отличная камера. Появились первые фото со смартфона iQOO Neo12
08:115iPhone Duo уже в магазинах — экран быстро собирает отпечатки пальцев, установить сторонние приложения в магазинах не разрешают
Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus08:041Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus Смартфон в цвете Sunset Purple уже доступен для предзаказа в Китае
07:531Купил телевизор — получил второй в подарок. Samsung устроила аттракцион невиданной щедрости в Индии
07:48Huawei показала три новых смартфона прямо перед анонсом. Предзаказы уже начались
07:3513Абонентам закрывающихся провайдеров в России сохранят доступ в интернет
07:314Оператор Starlink Mobile на подходе: SpaceX Маска хочет получить доступ к 80 тыс. вышек сотовой связи в США
Новый российский космический корабль сбросят с вертолёта и запустят на «Ангаре»07:2112Новый российский космический корабль сбросят с вертолёта и запустят на «Ангаре» В РКК «Энергия» создают макет для проверки парашютной системы
07:192«Аватар»: в России запустят серийное производство модульных беспилотных катамаранов
07:133Названа самая популярная у россиян модель из новой линейки iPhone, по данным «М.Видео»
Под матовой плёнкой iPhone Duo обнаружили неровный экран 07:038Под матовой плёнкой iPhone Duo обнаружили неровный экран После снятия защитного слоя на поверхности видны волны и складки
06:5815Иран пригрозил ударами по дата-центрам и интернет-кабелям в Персидском заливе
22 окт 23:57Большой экран, датчики ЧСС и SpO2, водозащита и GPS. Представлены умные часы Honor Watch Fit 6, и они уже доступны для заказа в Китае
CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека22 окт 23:481CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека Prime Medicine начала испытания метода, который переписывает генетический код в клетках печени — результаты лечения ожидаются в 2027 году
22 окт 23:4815«Не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае». Китайская COMAC со своим самолетом C919 заставляет Airbus нервничать
One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститься22 окт 23:378One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститься И Samsung уже подтвердила баг
22 окт 23:294Растения «говорят» на языке электрических сигналов — стартап Electric Plant создал ИИ для их расшифровки
22 окт 23:244Первый в мире Airbus A330 с «акульей кожей» вышел на регулярные рейсы
22 окт 23:2423Microsoft заявила, что её ИИ диагностирует болезни в четыре раза точнее врачей
22 окт 23:18Телескоп «Нэнси Грейс Роман» перешёл к финальным испытаниям перед началом научной работы