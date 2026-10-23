Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив. Vivo S70 обрастает деталями

Vivo S70 должен выйти в Китае в ноябре. Смартфон получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5K. Панель будет изготовлена по технологии LTPS компанией Visionox.

Аппаратной основой новинки станет однокристальная система Snapdragon 8s Gen 4, которая придёт на смену Snapdragon 8s Gen 3 в предыдущем поколении.

Более существенные изменения должны затронуть камеру: устройству приписывают перископический модуль Sony LYT-610 разрешением 64 Мп с оптическим зумом 3x. Для сравнения, Vivo S60 оснащён 50-мегапиксельной перископической камерой с таким же увеличением.

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Также компания готовит внешний телеконвертер для Vivo S70. Ранее подобные аксессуары предлагались преимущественно для флагманской линейки X. По одной из предыдущих утечек, среди среднебюджетных смартфонов, ожидаемых в ноябре, только одна модель должна получить перископическую камеру с крупным сенсором и поддержкой телеконвертера.

Ранние прототипы Vivo S70 также оснащались дополнительным экраном на задней панели, но от этой идеи отказались: в серийной версии его не ожидается.