Бум вокзального Wi-Fi в России — за 9 месяцев пользователи скачали более 5,4 тысячи ТБ данных

На 1900 ТБ больше, чем год назад

С января по сентябрь 2026 года пассажиры российских железнодорожных вокзалов и станций скачали через публичные сети Wi-Fi 5407 ТБ данных. Это более чем в полтора раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, когда объём трафика составил 3500 ТБ. Число подключений выросло почти в 1,7 раза — до 14,1 млн сессий.

Лидером по объёму трафика стал Краснодарский вокзал, где пассажиры использовали 93,6 ТБ данных. Второе место занял Адлер с 71,2 ТБ, третье — Ростов-на-Дону с 67,9 ТБ. В пятёрку также вошли Брянск-Орловский (67,2 ТБ) и Уфа (66 ТБ). Годом ранее по объёму трафика лидировал Восточный вокзал Москвы.

Сеть бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях планируют расширять. Для доступа к ней достаточно один раз пройти авторизацию: при последующих посещениях система сможет автоматически распознавать пользователя.