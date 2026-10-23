«Аватар»: в России запустят серийное производство модульных беспилотных катамаранов

Компания «Аква-Волга» из Волгограда планирует увеличить производство корпусов из полиэтилена низкого давления (ПНД) для серийного выпуска беспилотных катамаранов семейства «Аватар».

Об этом сообщили ТАСС в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ). Помощь в масштабировании производства окажет акселератор проектов специального и двойного назначения ЦБСТ, финалистом которого стала компания.

Главной особенностью катамаранов «Аватар» является модульная конструкция. Унифицированные элементы позволяют менять размеры аппаратов, конфигурацию модулей плавучести и тип силовой установки. Кроме того, в зависимости от поставленных задач можно адаптировать состав целевого оборудования. Такой подход позволяет создавать различные варианты беспилотных катамаранов на основе общей архитектуры.

В ЦБСТ уточнили, что «Аква-Волга» уже испытала несколько модификаций безэкипажных катамаранов. Компания также отработала применение двигателя и систем управления.

Грузоподъёмность составляет от 100 до 500 килограммов. Электрическая силовая установка позволяет развивать скорость до 15 км/ч, а время автономной работы достигает восьми часов в зависимости от нагрузки и режима движения.