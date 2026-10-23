Атаки дронов на дата-центры России усугубили дефицит мощностей. Восстановление обойдётся в сотни миллиардов рублей

Атаки беспилотников на российские центры обработки данных усугубили дефицит инфраструктуры для хранения и обработки информации, о чем пишет Коммерсантъ.

По оценкам, потеря около 115 МВт мощностей «Яндекса» произошла на фоне неудовлетворённого спроса, который ранее оценивался в 150–200 МВт. Инциденты затронули десятки сервисов компании и более десяти платформ арендаторов, включая ЦИАН и корпоративные ERP-системы. Yandex Cloud перешла в аварийный режим и договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении клиентских данных и сервисов.

Под угрозой оказались и три суперкомпьютера «Яндекса» — «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов». По данным источника «Коммерсанта», на них приходится 73% совокупной мощности российских суперкомпьютеров, тогда как ещё 23% обеспечивает «Сбер». Восстановление вычислительной инфраструктуры может потребовать сотен миллиардов рублей. Для сравнения: строительство современного ЦОДа на 2000 стоек мощностью около 20 МВт оценивается примерно в 12 млрд рублей без серверного оборудования. Инженерная часть площадки масштаба владимирского центра «Яндекса» мощностью до 40 МВт может обойтись в 20–35 млрд рублей.

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Восстановление осложняется длительными сроками поставок и строительства. Замена инженерного оборудования занимает от двух до шести месяцев, возведение нового здания ЦОДа — около полутора лет, а замена суперкомпьютеров в условиях санкций может растянуться на два года. По оценке ComNews, день полного простоя «Яндекса» стоил бы около 4 млрд рублей, хотя фактически сервисы работали с перебоями лишь частично. Операторам теперь приходится учитывать дополнительные расходы на физическую защиту объектов, а заказчикам — искать резервные мощности и распределять инфраструктуру между несколькими площадками.