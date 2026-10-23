Смартфон с камерой Sony на 50 Мп представят 28 октября

Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом, зарядка 100 Вт и отличная камера. Появились первые фото со смартфона iQOO Neo12

Компания iQOO опубликовала первые примеры снимков, сделанных на Neo 12.

Основная камера получила сенсор Sony IMX921 разрешением 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения. По словам производителя, фирменная технология обработки помогает получать фотографии с естественной цветопередачей. Для съёмки мелких деталей предусмотрен режим высокого разрешения.

Для портретной съёмки предусмотрены три плёночных стиля с быстрым переключением: Positive, Negative и Clear Blue.

Компания также подтвердила, что смартфон оснащён аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 9000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Батарея использует кремниевый анод пятого поколения и полутвердотельную технологию второго поколения. Заявленная плотность энергии составляет 916 Вт·ч/л. По данным iQOO, заряда хватит на 11,6 часа игр в жанре MOBA или 29,9 часа непрерывного просмотра коротких видео. Также предусмотрена технология Global Direct Drive Power Supply 2.0 — обходная зарядка, позволяющая питать устройство напрямую во время игр, навигации и просмотра видео. Это должно снижать нагрев и замедлять износ аккумулятора.

Презентация смартфона состоится в Китае 28 октября.