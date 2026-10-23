Абонентам закрывающихся провайдеров в России сохранят доступ в интернет

Минцифры России предложило переводить абонентов закрывающихся интернет-провайдеров к крупным операторам связи, если компания прекратит работу или лишится лицензии.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту поправок в закон «О связи». Механизм должен обеспечить непрерывное предоставление услуг и не допустить внезапного отключения пользователей от интернета.

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Согласно инициативе, во временное управление можно будет передавать сеть связи провайдера, его нумерацию, радиочастоты, а также права и обязанности по договорам с абонентами, включая обязательства по оплате услуг. Оператора, который возьмёт на себя обслуживание клиентов, сможет определить сама прекращающая работу компания либо уполномоченный государственный орган. За назначение управляющего оператора предлагается отвечать межведомственной комиссии.

В Минцифры подчеркнули, что инициатива направлена на защиту абонентов и сохранение доступности услуг, а не на сокращение числа небольших провайдеров или ограничение конкуренции. Передача инфраструктуры во временное управление также должна помочь поддерживать работу сетей без перебоев. Подробные условия процедуры установит правительство. По первоначальному плану, действующие тарифы и другие условия обслуживания абонентов менять не планируется.