150 мл чистой воды за 2,4 секунды: Xiaomi представила очиститель воды Mijia 3 1200G, который фильтрует воду в 13 этапов и подавляет 99% бактерий

Устройство очищает воду от 145 видов загрязнений

Xiaomi открыла предзаказы на бытовой очиститель воды Mijia Water Purifier 3 1200G. Продажи устройства в Китае стартуют 30 октября, цена для первых покупателей — 1500 юаней (225 долларов).

150 мл чистой воды за 2,4 секунды: Xiaomi представила очиститель воды Mijia 3 1200G, который фильтрует воду в 13 этапов и подавляет 99% бактерий
Источник изображения: ITHome

Новинка использует систему физической фильтрации без ингибиторов накипи. Производитель также предусмотрел технологию самоочистки картриджа, которая промывает внутренние каналы и удаляет застоявшуюся воду из трубок, чтобы снизить риск вторичного загрязнения. Устройство прошло сертификацию очистки воды для использования в семьях с младенцами. По заявлению компании, очищенная вода не содержит бисфенола А (BPA), а общий ресурс фильтрации достигает 50 тонн воды.

Очиститель оснащён 13-ступенчатой системой фильтрации. По данным Xiaomi, она позволяет удалять из водопроводной воды 145 видов загрязнений, в числе которых механические примеси, остаточный хлор, тяжёлые металлы, бактерии и вирусы. Для дополнительной защиты от размножения микроорганизмов в выходной трубке используется долговечный антибактериальный материал, а постфильтр препятствует повторному загрязнению уже очищенной воды. Заявленный уровень подавления кишечной палочки и золотистого стафилококка превышает 99%.

Mijia Water Purifier 3 1200G поддерживает высокую скорость подачи воды — до 3,74 л/мин. По данным производителя, стакан объёмом 150 мл можно наполнить примерно за 2,4 секунды. На корпусе установлен большой экран, отображающий режим работы, заданный объём воды и показатель TDS — содержание растворённых веществ. Устройство также имеет защиту от воды в соответствии со степенью IPX8.

Очиститель можно подключить к приложению Mi Home. Через него пользователь сможет проверять показатели качества воды, отслеживать расход ресурса фильтров, регулировать подачу воды и заказывать сменные картриджи.

Комфортный домXiaomiИсточники:ITHome

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