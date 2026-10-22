Земля становится круглее из-за таяния полярных льдов — и этот процесс ускоряется

Спутниковые измерения показали, что твёрдая поверхность планеты поднимается в районе полюсов: изменения ускорились на фоне потери ледяными щитами массы

Таяние полярных льдов меняет не только уровень Мирового океана, но и форму самой Земли. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JGR: Solid Earth, в последние десятилетия твёрдая поверхность планеты становится круглее: полярные области поднимаются, а выпуклость в районе экватора уменьшается. Учёные связывают это с перераспределением массы при таянии ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. Речь идёт о небольших, но измеримых изменениях, скорость которых увеличивается.

Автор работы Кристофер Коцтакис, профессор геодезии Университета Аристотеля в Салониках, разработал метод анализа данных глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS). Они позволяют отслеживать перемещения поверхности Земли с высокой точностью. По результатам расчётов, в 2011–2015 годах скорость подъёма полярных областей составляла примерно 0,5–1 мм в год. Одновременно экваториальное выпячивание твёрдой поверхности сокращалось с сопоставимой скоростью.

Земля становится круглее из-за таяния полярных льдов — и этот процесс ускоряется
Источник изображения: NASA

Механизм связан с тем, как масса льда и воды воздействует на земную кору. Когда ледяные щиты теряют массу, нагрузка на расположенные под ними породы уменьшается, и поверхность постепенно поднимается. Талая вода перемещается в океан, в том числе в экваториальные области, увеличивая там нагрузку и способствуя опусканию твёрдой поверхности. В результате разница между полярными и экваториальными областями сокращается, делая форму твёрдой Земли ближе к сфере.

Сравнение разных периодов показывает, что изменения ускоряются. Скорость подъёма полюсов в 2011–2015 годах была выше, чем в 1997–2000 годах. По оценке автора, каждые 10 лет темп полярного подъёма увеличивается примерно на 0,25 мм в год, а темп сокращения экваториального выпячивания — примерно на 0,4 мм в год. Эти значения описывают изменение скорости процесса, а не то, насколько поверхность поднимается или опускается за десятилетие.

Исследование рассматривает именно твёрдую поверхность планеты, а не её форму с учётом океанов. Если учитывать распределение воды, то экваториальное выпячивание всей Земли, напротив, увеличивается по мере накопления талой воды в океане. Поэтому утверждение, что Земля в целом становится круглее во всех смыслах, было бы неточным: результат зависит от того, какие компоненты планеты измеряются.

Земля не является идеальной сферой: из-за вращения она слегка сплюснута у полюсов и выпукла у экватора. Новые результаты показывают, что климатические изменения влияют на эту форму, а не только на температуру, ледники и уровень моря.

Наука и космосИзменение климатаГеодезияспутниковые измеренияИсточники:JGR Solid Earth

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