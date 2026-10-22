В России зарегистрировали почти 6000 устройств для сетей 5G

В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств стандарта 5G, установленных на сетях операторов связи. Такие данные регулятор приводит газета «Ведомости».

Оборудование учтено в 52 населённых пунктах страны, а наибольшая его часть приходится на «Ростелеком» и принадлежащего ему оператора Т2 — 4093 устройства, или 68,4% от общего количества.

Источник изображения: «Ведомости» // Андрей Гордеев

На долю МТС приходится 871 зарегистрированное устройство, что соответствует 14,6%. У «Вымпелкома», работающего под брендом «Билайн», насчитывается 763 устройства (12,7%). Ещё 259 устройств, или 4,3%, зарегистрированы у «Мегафона» и «Скартела». При этом заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко ранее сообщил, что сервисы 5G уже доступны в 36 российских городах.

Первые сети пятого поколения в России запустили в сентябре сразу в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Волгоград и Челябинск. Тогда Минцифры заявляло о планах расширить географию покрытия ещё на 50 городов до конца 2026 года.