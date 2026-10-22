В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»

Официальная гарантия — 3 года или 100 тыс. км

Официальный дистрибутор Li Auto представил в России новый гибридный кроссовер Li L8. Автомобиль предлагается в двух комплектациях — Ultra и Livis. Цены, соответственно, 10,4 и 11,7 млн рублей.

В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»
Источник изображения: Li Auto через Автоновости дня

Длина Li L8 составляет 5135 мм, колёсная база — 3045 мм. Пятиместная компоновка позволила увеличить багажное пространство: основной отсек вмещает 820 литров, а под его полом расположены дополнительные отделения на 95 и 15 литров. При сложенном втором ряде объём увеличивается до 2388 литров.

Кроссовер оснащён последовательной гибридной установкой. Два электромотора обеспечивают суммарную мощность 571 л. с. и крутящий момент 710 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч.

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Источник изображения: Li Auto через Автоновости дня

Тяговая батарея CATL ёмкостью 72,7 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 5C. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 353 км (по циклу WLTC), общий запас хода с полным 60-литровым баком достигает 1385 км. Также предусмотрена функция питания внешних устройств мощностью до 3,5 кВт.

В салоне — 29-дюймовый дисплей с разрешением 6K и отдельный 21-дюймовый экран для задних пассажиров. Мультимедийная система построена на SoC Qualcomm Snapdragon 8797 Elite. В комплектации Ultra — 32 ГБ оперативной памяти, а в Livis — 48 ГБ. Интерфейс и мобильное приложение полностью русифицированы, среди встроенных сервисов есть «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка», «Яндекс Видео» и «Яндекс Заправки».

Одной из особенностей модели стали четыре кресла с «режимом невесомости», подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для задних пассажиров предусмотрены оттоманки, складные столики и электрические солнцезащитные шторки. Дополняют оснащение холодильник объёмом 10 литров, панорамная крыша, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и аудиосистема с 27 динамиками и мощностью до 4720 Вт.

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Источник изображения: Li Auto через Автоновости дня

Обе версии получили электронное рулевое управление без механической связи с передними колёсами и полноуправляемое шасси (за счет этого минимальный радиус разворота уменьшился до 5,1 метра). Комплектация Ultra оснащается пневмоподвеской третьего поколения, а Livis — активной электрогидравлической подвеской с независимым управлением каждым колесом. В Livis также установлены два вычислительных процессора MACH M100 с суммарной производительностью 2560 TOPS и четыре лидара (в Ultra лидар один).

Гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км, на тяговую батарею и компоненты электропривода — восемь лет или 160 тыс. км.

Авто и транспортЯндексаLi AutoавтоИсточники:Автоновости дня

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