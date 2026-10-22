Узбекистан присоединился к соглашениям Артемиды и стал 77-й страной лунной коалиции

Соглашения от имени Узбекистана подписал министр иностранных дел Бахтиёр Саидов. Документ закрепляет принципы безопасного и прозрачного освоения космоса, включая оказание помощи нуждающимся, открытый доступ к научным данным, предотвращение взаимных помех при космической деятельности и сохранение исторически значимых объектов на Луне и других небесных телах. Соглашения Артемиды учредили в 2020 году NASA и Госдепартамент США совместно с 7 странами-основателями в ответ на растущий интерес государств и частных компаний к лунным миссиям.

Источник изображения: NASA

Присоединение к соглашениям стало очередным шагом в развитии национальной космической программы Узбекистана. Студенты страны разрабатывают первый узбекский спутник, компактный кубсат для отработки космических технологий, запуск которого запланирован до 2028 года. В начале октября 2026 года представители NASA встретились с сотрудниками Министерства цифровых технологий Узбекистана и национального космического агентства Uzcosmos на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье, где обсудили сотрудничество в гражданском космосе.

В NASA приветствовали присоединение Узбекистана на фоне планов США по созданию лунной базы и обеспечению постоянного присутствия на поверхности Луны. В 2028 году Узбекистан также должен принять Международный астронавтический конгресс — ежегодное мероприятие, объединяющее представителей мировой космической отрасли.