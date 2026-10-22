Узбекистан присоединился к соглашениям Артемиды и стал 77-й страной лунной коалиции

Подписание состоялось в Самарканде во время визита госсекретаря США Марко Рубио

Соглашения от имени Узбекистана подписал министр иностранных дел Бахтиёр Саидов. Документ закрепляет принципы безопасного и прозрачного освоения космоса, включая оказание помощи нуждающимся, открытый доступ к научным данным, предотвращение взаимных помех при космической деятельности и сохранение исторически значимых объектов на Луне и других небесных телах. Соглашения Артемиды учредили в 2020 году NASA и Госдепартамент США совместно с 7 странами-основателями в ответ на растущий интерес государств и частных компаний к лунным миссиям.

Узбекистан присоединился к соглашениям Артемиды и стал 77-й страной лунной коалиции
Источник изображения: NASA

Присоединение к соглашениям стало очередным шагом в развитии национальной космической программы Узбекистана. Студенты страны разрабатывают первый узбекский спутник, компактный кубсат для отработки космических технологий, запуск которого запланирован до 2028 года. В начале октября 2026 года представители NASA встретились с сотрудниками Министерства цифровых технологий Узбекистана и национального космического агентства Uzcosmos на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье, где обсудили сотрудничество в гражданском космосе.

В NASA приветствовали присоединение Узбекистана на фоне планов США по созданию лунной базы и обеспечению постоянного присутствия на поверхности Луны. В 2028 году Узбекистан также должен принять Международный астронавтический конгресс — ежегодное мероприятие, объединяющее представителей мировой космической отрасли.

Наука и космоскосмосСоглашения ArtemisИсточники:NASA

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Складные смартфоны в России обновили рекорд продаж: Samsung лидирует, Huawei догоняет
Главное
Все новости
13:394Складные смартфоны в России обновили рекорд продаж: Samsung лидирует, Huawei догоняет
13:216Таких RTX 5080 рынок ещё не видел. Galax HOF Extreme получила 24-фазную подсистему питания, а один из разъёмов питания можно скрыть
13:0913AMD наконец-то обещает исправить проблему генератора кадров FSR
11:39185 млн км без единой аварии, в 7 раз безопаснее человека за рулём. Роботакси Tesla выходят на новый уровень
10:488SpaceX создаёт Starlink Mobile нового поколения без мёртвых зон: получены новые частоты для связи со смартфонами
«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе10:3947«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе Он способен доставить 100 тонн полезной нагрузки на Луну
10:331Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36
Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека10:0410Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека Он обучен боевым искусствам
iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold09:5323iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold На видео дисплей Apple выглядит ровнее, чем у Galaxy Z Fold8 и других моделей
09:48Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Galaxy A37
09:3621Россиянам могут отказать выдаче загранпаспорта из-за фото, обработанных ИИ
09:2418После атак на дата-центры «Яндекса» в России взлетел спрос на ЦОДы в контейнерах: теперь их ждать до 8 месяцев
09:2214iPhone Duo выходит 23 октября: покупатели ночуют у магазинов перед началом продаж
09:154Samsung представит флагманские смартфоны W27 уже 29 октября
Один отказ на миллиард запусков и работа при температуре -55 °C: для российского пассажирского самолета Superjet создана новая система управления09:1022Один отказ на миллиард запусков и работа при температуре -55 °C: для российского пассажирского самолета Superjet создана новая система управления Она прошла 1500 испытаний
08:532K, 185 ГЦ, 10 100 мАч, 200 Мп, IP69K. Представлен Honor Win 2 Delta Force
08:478Новое «сердце» региональной авиации: Pratt & Whitney создала турбовинтовой двигатель, который расходует на 20% меньше топлива и развивает на 33% больше мощности
08:3313Mercedes-Benz: «маленький Гелик» поступит в продажу раньше, чем вы думаете
Финны сделали батарею, которая почти не теряет энергию на морозе и не требует подогрева: аккумулятор Donut Lab сохранил 93% заряда при -30 °C08:287Финны сделали батарею, которая почти не теряет энергию на морозе и не требует подогрева: аккумулятор Donut Lab сохранил 93% заряда при -30 °C Испытания на морозе выявили разницу между ёмкостью и энергией аккумулятора Donut Lab
08:197Будущее наступает: беспилотные Tesla Cybercab без руля и педалей поступят в продажу до конца 2026 года
08:122CATL и Huawei научат машины самостоятельно менять батареи за 99 секунд
08:091Аккумулятор 10 000 мА•ч, который продержался более 32 часов, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. На подходе новые смартфон Vivo Y600
Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили полезную функцию, которая ранее была доступна только флагманам — это поддержка AirDrop08:082Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили полезную функцию, которая ранее была доступна только флагманам — это поддержка AirDrop Samsung научила Galaxy A56 и A57 передавать файлы на iPhone без сторонних приложений
07:571Графеновый нагрев и массаж по всей спине: умный массажёр от Xiaomi поступил в продажу
«Катастрофическую» совместимость iPhone Duo с самым популярным суперприложением Поднебесной WeChat показали до начала продаж07:5412«Катастрофическую» совместимость iPhone Duo с самым популярным суперприложением Поднебесной WeChat показали до начала продаж Приложение некорректно отображается на экранах складного смартфона
iPhone Duo проверили на прочность после 10 000 складываний: складка бросается в глаза07:4923iPhone Duo проверили на прочность после 10 000 складываний: складка бросается в глаза Как у первых поколений складных смартфонов
Маск: количество человекоподобных роботов превысит количество людей, эта индустрия станет крупнейшей в мире07:4013Маск: количество человекоподобных роботов превысит количество людей, эта индустрия станет крупнейшей в мире Производство Optimus ведется на заводе во Фримонте
07:3910Unitree G1 — самый продаваемый человекоподобный роботом в мире (по версии самой Unitree)
07:365Мощный компактный ПК за 270 долларов. Представлен NucBox G3 Ultra от GMKtec
07:285Новый смартфон Huawei Lucia получит 50-Мп камеру с дюймовым сенсором RYYB и экран 6,8 дюйма
07:2511 портов, интерфейс USB4, Ethernet на 2,5 Гбит/с, поддержка 8K и зарядка 115 Вт. Представлена док-станция Ugreen U500
07:25Micron анонсировала флеш-память с 400 слоями, производство — уже в 2027 году