Unitree G1 — самый продаваемый человекоподобный роботом в мире (по версии самой Unitree)

Китайская Unitree Robotics произвела от 10 тыс. до 20 тыс. человекоподобных роботов G1 с момента их выхода в мае 2024 года. Об этом заявил основатель компании Ван Синсин на Всемирной конференции по физике и искусственному интеллекту 2026 года и конференции партнёрской экосистемы Unitree. По его словам, G1 стал самым продаваемым человекоподобным роботом в мире.

Unitree официально представила G1 13 мая 2024 года. Робот позиционируется как человекоподобная интеллектуальная платформа для задач с использованием искусственного интеллекта. Его стартовая цена составляет 13,5 тыс. долларов.

Высота G1 составляет около 127 см, а масса — примерно 35 кг. В зависимости от конфигурации робот оснащается 23–43 электроприводами суставов с максимальным крутящим моментом до 120 Н·м. Он поддерживает обучение на основе имитации движений и обучения с подкреплением, использует модель UnifoLM и оснащён лидаром и камерой ToF. Заявленное время автономной работы составляет около двух часов.

Конференция Unitree проходит под девизом «Всеобщее развитие, симбиотический рост» и собрала более 3 тыс. участников. По данным китайских СМИ, после объявления о проведении мероприятия 19 октября акции Unitree подорожали в течение торгового дня более чем на 17%. К закрытию торгов цена достигла 495,92 юаня за акцию, а рыночная капитализация компании вновь превысила 200 млрд юаней.

Напомним, вчера Unitree представила робота-мастера кунг-фу — он наносит удары, блокирует атаки и поднимает машины.