Учёные впервые исследовали лёд при давлении выше 220 ГПа и обнаружили переход к более сложной структуре

Эксперименты показали, что при сжатии свыше 222 гигапаскалей структура твёрдой воды становится менее симметричной, чем у ранее изученной фазы льда X

Физики обнаружили экспериментальные признаки перехода льда в новую структурную фазу при давлении выше 222 гигапаскалей — примерно в 2,2 миллиона раз больше атмосферного давления на уровне моря. В этих условиях твёрдая вода перестаёт сохранять кубическую симметрию кристаллической решётки. Результаты уточняют границу существования льда X — плотной фазы воды, в которой атомы образуют кубическую структуру.

Чтобы получить такие давления, учёные сжимали образцы воды между алмазными наковальнями. Структуру вещества изучали с помощью синхротронной рентгеновской дифракции: рентгеновские лучи рассеиваются на упорядоченно расположенных атомах, а по возникающей картине можно восстановить особенности кристаллической решётки. Измерения проводили при комнатной температуре. До отметки около 222 гигапаскалей данные соответствовали льду X, но при дальнейшем сжатии на дифракционной картине появился дополнительный пик, а при 230 гигапаскалях разделение пиков стало отчётливым.

Учёные впервые исследовали лёд при давлении выше 220 ГПа и обнаружили переход к более сложной структуре
Источник изображения: Josh Hawkins/UNLV

Наблюдаемое изменение нельзя объяснить только механическими напряжениями, возникающими при неравномерном сжатии образца. Такие напряжения способны расширять дифракционные пики и искажать картину, однако не объясняют появление новых отражений и устойчивое расщепление пиков. Учёные также проверили, можно ли объяснить эффект значительным перепадом давления внутри образца, но расчёт показал, что для этого потребовалась бы неправдоподобно большая разница давлений.

По экспериментальным данным пока нельзя однозначно установить точное строение новой фазы. Результаты согласуются с двумя вариантами кристаллической симметрии — орторомбической Pbcm и тетрагональной P42/nnm. Первый вариант энергетически предпочтительнее в теоретических расчётах, однако второй лучше описывает полученную дифракционную картину. Из-за крайне малых размеров образцов и ограничений рентгеновских измерений исследователям пока не удалось определить структуру окончательно.

Переход интересен тем, что при сжатии вещества часто стремятся к плотной и простой упаковке атомов, но экстремальные давления могут приводить и к снижению симметрии. В случае льда X изменение структуры сопровождается перестройкой расположения атомов кислорода и водорода. По расчётам, новая фаза плотнее исходной, а изменение связей между атомами может влиять на свойства воды при экстремальном сжатии.

Результаты имеют значение и для моделей планет, богатых водой. Данные космического аппарата «Вояджер-2» и расчёты внутреннего строения Урана и Нептуна допускают существование в недрах этих планет обширных водосодержащих слоёв при давлениях, охватывающих диапазон, изученный в лаборатории. Кристаллическая структура вещества влияет на его плотность, электропроводность и перенос тепла, а значит, и на модели внутренней динамики планет и формирования их магнитных полей. При этом авторы подчёркивают: пока не установлено, сохраняется ли обнаруженная низкосимметричная фаза при высоких температурах, характерных для недр планет.

Наука и космосВодяной лёдФазовые переходыИсточники:Communications Chemistry

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Состав Урана и Нептуна указал на разные сценарии формирования ледяных гигантовСледующая публикация: Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр
Главное
Все новости
NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности10 минут назадNASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты
36 минут назад3DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением
44 минуты назад1Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны
52 минуты назад2Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают
54 минуты назадСпутник NASA зафиксировал, как Тихий океан теряет зелёный оттенок из-за Эль-Ниньо
18:592Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр
18:35Состав Урана и Нептуна указал на разные сценарии формирования ледяных гигантов
18:194Ракета Falcon 9 уходит, а замены нет: у Пентагона начинаются проблемы — SpaceX отказывает в запуске спутников
17:594Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» заблокировал загрузку файлов из-за критических уязвимостей PHP
Названы российские цены на iPhone Duo17:5111Названы российские цены на iPhone Duo Предзаказы открыли DNS, М.Видео, МТС и Wildberries
17:133Российский кроссовер Tenet T4L обзаведется полным приводом
16:592Новый флагман Samsung W27 показали на фото
16:59Мастера и товары по соседству: «Авито» тестирует новый сервис
16:503ИИ-модель Alibaba создавала уязвимый код для США чаще, чем для Китая — после настройки разница исчезла
16:49AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: в России стартовали продажи смартфона Poco X8
16:43Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне
16:423В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»
16:192Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России
NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года16:1417NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику
16:003Сбой позади? «Яндекс Пэй» вернул основные возможности сервиса
13:3913Складные смартфоны в России обновили рекорд продаж: Samsung лидирует, Huawei догоняет
13:217Таких RTX 5080 рынок ещё не видел. Galax HOF Extreme получила 24-фазную подсистему питания, а один из разъёмов питания можно скрыть
13:0929AMD наконец-то обещает исправить проблему генератора кадров FSR
11:39255 млн км без единой аварии, в 7 раз безопаснее человека за рулём. Роботакси Tesla выходят на новый уровень
10:4811SpaceX создаёт Starlink Mobile нового поколения без мёртвых зон: получены новые частоты для связи со смартфонами
«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе10:3961«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе Он способен доставить 100 тонн полезной нагрузки на Луну
10:331Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36
Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека10:0417Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека Он обучен боевым искусствам
iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold09:5330iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold На видео дисплей Apple выглядит ровнее, чем у Galaxy Z Fold8 и других моделей
09:48Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Galaxy A37
09:3624Россиянам могут отказать выдаче загранпаспорта из-за фото, обработанных ИИ
09:2430После атак на дата-центры «Яндекса» в России взлетел спрос на ЦОДы в контейнерах: теперь их ждать до 8 месяцев