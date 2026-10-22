Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают

Учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) смоделировали, как астероид диаметром около 160 метров отреагирует на ядерный взрыв вблизи поверхности. В одном из сценариев 98,2% его вещества оказалось полностью повреждено, а примерно 97% массы приобрело скорость выше скорости убегания — минимальной скорости, необходимой для преодоления собственного притяжения астероида. Это указывает на то, что объект начал бы активно распадаться.

Модель не предполагает прямого столкновения с ядерным зарядом. Рентгеновское излучение взрыва должно быстро нагреть и испарить часть вещества на поверхности, а возникающее движение материала и ударные нагрузки — вызвать разрушение астероида и разогнать его фрагменты. Учёные использовали программу Spheral, способную моделировать повреждение материала, образование трещин и движение обломков в трёх измерениях. Сначала они провели более 1500 одномерных расчётов и сравнили их с результатами другой программы, после чего выполнили три трёхмерных моделирования для астероида неправильной формы.

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Исследователи варьировали расстояние от места взрыва до поверхности и параметры, определяющие, насколько легко разрушается материал. Расчёты показали, что более далёкий взрыв может распределить энергию по большей площади и вызвать более широкие повреждения, хотя передать астероиду при этом удаётся меньше энергии. Универсального оптимального расстояния нет: результат зависит от размеров, формы и состава объекта, а также от того, нужно ли отклонить его траекторию или полностью разрушить.

До подтверждения эффективности такого способа защиты ещё далеко. Самая продолжительная симуляция потребовала 59 дней вычислений на 1680 процессорах, но охватила лишь первые 145 миллисекунд после взрыва. Этого недостаточно, чтобы установить, разлетятся ли обломки окончательно или часть из них снова соберётся под действием гравитации. Для надёжного разрушения необходимо также показать, что не останется фрагментов крупнее 10 метров, способных представлять серьёзную угрозу. Авторы планируют улучшить модели и проверить, как поведут себя рыхлые астероиды, состоящие из слабо связанных обломков.