Tesla запустила серийное производство человекоподобных роботов Optimus в Калифорнии — планируют собирать 20 000 штук в неделю

Но выход на такие темпы производства — не раньше, чем через год

Tesla начала раннее серийное производство человекоподобных роботов Optimus на заводе во Фримонте в Калифорнии. Однако для выхода на целевой темп выпуска в 20 000 роботов в неделю компании потребуется не менее года, а возможно, и больше. Об этом заявил Илон Маск во время обсуждения финансовых результатов Tesla за третий квартал 2026 года.

Tesla запустила серийное производство человекоподобных роботов Optimus в Калифорнии — планируют собирать 20 000 штук в неделю
Источник изображения: Tesla через ITHome

В отчёте компания сообщила, что с производственной линии сошли первые роботы Optimus, соответствующие требованиям массового производства. По утверждению Tesla, нынешний производственный процесс уже позволяет выпускать коммерческие изделия. Для размещения нового производства компания за 46 дней демонтировала линии, ранее использовавшиеся для сборки электромобилей Model S и Model X.

По словам Маска, большая часть оборудования новой линии, рассчитанной на выпуск до миллиона роботов в год, уже установлена. Тем не менее предстоит отладить около 10 000 компонентов и производственных деталей. Глава Tesla подчеркнул, что освоение выпуска принципиально нового продукта сопровождается задержками и техническими трудностями. Среди нерешённых проблем проекта — разработка роботизированных манипуляторов и ограничения поставок редкоземельных магнитов из Китая.

Tesla также планирует оснастить Optimus чипом AI5, вычислительные возможности которого значительно превосходят возможности предшественника AI4.

Маск рассчитывает устранить оставшиеся проблемы с конструкцией, надёжностью и сроком службы робота к концу 2027 года. После этого Tesla намерена начать поставки Optimus внешним заказчикам. На первых этапах роботов планируют использовать преимущественно в промышленности — для опасных, монотонных и повторяющихся операций, которые необходимо выполнять круглосуточно.

В ближайшие месяц-два Tesla также собирается опубликовать видео, демонстрирующее выполнение Optimus задач, которые не были заранее запрограммированы. Одновременно компания строит второй завод по производству роботов в Техасе. Теперь Tesla предстоит доказать, что она способна наладить массовый выпуск не только функциональных, но и достаточно надёжных гуманоидных роботов.

 

Искусственный интеллектTeslaИсточники:ITHome

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