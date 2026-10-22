Телевизоры Samsung следят за тем, что смотрят пользователи, даже если эту функцию отключить — итоги большого исследования ⁠ 3

Исследователи Северо-Восточного университета США обнаружили, что умные телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания даже после отключения соответствующих функций в настройках.

Речь идет о технологии автоматического распознавания контента (ACR), которая позволяет телевизорам определять, что именно смотрит пользователь. Для этого система анализирует изображение или звук, создавая снимки экрана либо записывая короткие аудиофрагменты. Полученная информация может использоваться для изучения зрительских привычек, оценки популярности контента и показа персонализированной рекламы.

В рамках исследования ученые проверили 12 телевизоров от 10 производителей с восемью операционными системами, в числе которых Samsung Tizen, Vizio OS, Roku OS, LG webOS и Google TV. Всего они провели 5943 эксперимента, в рамках которого отслеживали сетевую активность при просмотре эфирных каналов, использовании стриминговых приложений и подключении внешних устройств через HDMI. По оценке исследователей, проверенные платформы охватывают около 95% американского рынка умных телевизоров.

Наибольшую активность обнаружили у Samsung. Телевизоры с Tizen продолжали обращаться к серверам ACR даже после отключения отслеживания. При использовании встроенного стримингового приложения такие соединения фиксировались во всех 30 тестах. При просмотре эфирного телевидения — в 41 из 60 экспериментов, а при подключении устройств через HDMI — в 18 из 30.

Похожая ситуация наблюдалась у Vizio. Телевизоры продолжали обмениваться трафиком с сервером Amazon Kinesis во всех проверенных сценариях, причем обращения происходили даже во время простоя устройства. Однако при использовании сторонних стриминговых приложений и трансляции экрана с других устройств активность прекращалась, что соответствует заявленной политике компании.

У Roku подозрительные соединения обнаружили только при использовании фирменного сервиса The Roku Channel. Впрочем, компания прямо предупреждает пользователей, что может отслеживать работу собственных стриминговых приложений даже после отключения соответствующей функции. На телевизорах TCL с Roku OS это также отражено в настройках.

При этом исследователи подчеркивают важный нюанс: сам факт соединения с сервером еще не означает, что телевизор действительно передает историю просмотров. Весь трафик был зашифрован, поэтому ученые не смогли выяснить, какая информация отправлялась, сохранялась ли она и использовалась ли впоследствии для рекламы.

Подозрения в адрес производителей умных телевизоров возникают не впервые. В 2017 году Федеральная торговая комиссия США обвинила Vizio в сборе информации о просмотрах без согласия пользователей. Компания согласилась выплатить 2,2 млн долларов для урегулирования претензий.

Позднее власти Техаса подали иск против Samsung, Hisense, LG, Sony и TCL, обвинив их в незаконном сборе персональных данных с помощью ACR. Samsung впоследствии урегулировала претензии, согласившись подробнее раскрывать принципы работы технологии в пользовательских соглашениях.

Исследователи считают, что производители должны четко объяснять, какие источники изображения и звука анализируют их телевизоры и что происходит после отключения отслеживания. Пока же пользователи не могут быть полностью уверены, что соответствующий переключатель действительно прекращает всю связанную с ACR активность.

В качестве защиты ученые предлагают полностью отключить телевизор от интернета и использовать для просмотра онлайн-контента внешнюю приставку без функции автоматического распознавания контента.