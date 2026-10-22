Телескоп «Нэнси Грейс Роман» перешёл к финальным испытаниям перед началом научной работы

NASA проверило наведение, передачу данных и работу систем наблюдения, а первые тесты показали, что телескоп способен получать детальные изображения неба за короткое время

Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope) перешёл к этапу научной подготовки: NASA завершило комплексную проверку основных систем обсерватории и приступило к точной настройке качества изображений. Телескоп уже способен удерживать заданное направление, выполнять экспозиции, передавать данные и переходить от одной цели наблюдения к другой. Теперь специалисты калибруют приборы и проверяют, насколько стабильно телескоп регистрирует свет, прежде чем начнутся полноценные научные наблюдения.

Одним из важных испытаний стала проверка системы точного наведения в сложных участках неба — там, где звёзды расположены очень тесно или скрыты плотными облаками пыли. Система удерживает телескоп на цели, ориентируясь по отдельным звёздам. Инженеры опасались, что в таких условиях ей будет трудно надёжно распознавать ориентиры, однако тестовые наблюдения, по данным NASA, прошли успешно. Это важно для работы в разных областях неба, включая плотные звёздные поля и туманности.

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» перешёл к финальным испытаниям перед началом научной работы
Источник изображения: NASA

На этапе научной подготовки команда измеряет характеристики обсерватории и уточняет, как её инструменты реагируют на свет. Даже небольшие колебания наведения или расфокусировка могут исказить изображения и помешать отличить реальные изменения астрономических объектов от эффектов работы самого телескопа. Поэтому специалисты проверяют однородность снимков и минимизируют оптические несовершенства. По сообщению NASA, некоторые системы уже работают лучше установленных требований, что потенциально расширяет научные возможности миссии.

Одно из главных преимуществ телескопа «Нэнси Грейс Роман» — скорость обзора. Его широкоугольный инструмент способен за короткое время получать детальные изображения огромных участков неба. По оценке команды NASA, в типичном наблюдении он сможет регистрировать объекты примерно в 100 миллионов раз более тусклые, чем различает человеческий глаз. Большие мозаики из множества изображений, которые раньше требовали значительных наблюдательных усилий, должны стать обычной частью работы обсерватории.

После завершения калибровки «Нэнси Грейс Роман» будет проводить масштабные обзоры Вселенной, которые помогут исследовать тёмную материю и тёмную энергию, искать экзопланеты и изучать объекты от Солнечной системы до далёких галактик. Пока что NASA не объявило о переходе к полноценной научной эксплуатации: телескоп продолжает серию тестовых наблюдений, необходимых для точной оценки его характеристик. Успешное завершение этого этапа позволит учёным увереннее интерпретировать огромные массивы будущих данных.

Наука и космосАстрономияКосмический телескоп Нэнси Грейс РоманКосмсосИсточники:NASA

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