Причем уже в базовой версии у него 8 ГБ оперативной памяти

Такой же широкий, как Huawei Pura X View, только в 6 раз дешевле: Coolpad COOL X Wide с экраном 6,38 дюйма оценили в 150 долларов ⁠ 1

Coolpad открыла предзаказы на смартфон COOL X Wide, который преподносится производителем как первый широкоформатный смартфон на Android (хотя Huawei Pura X View с дисплеем аналогичного формата продается уже больше месяца). COOL X Wide представлен на китайской площадке JD.com, официальные продажи начнутся 8 ноября. Стоимость новинки — от 1000 до 1400 юаней (от $150 до $210). Для сравнения, Pura X View стоит от $900.

Смартфон оснащён 6,38-дюймовым экраном с соотношением сторон 16 : 10 и разрешением 720 × 1158 пикселей. Частота обновления — 90 Гц. По сравнению со стандартными вытянутыми дисплеями современных смартфонов такой формат делает экран заметно шире, что может быть удобнее для чтения, просмотра некоторых материалов и работы с приложениями. Габариты устройства — 150,3 × 94,5 × 8,95 мм.

В основе COOL X Wide лежит SoC MediaTek Helio G99. Оперативная память — LPDDR4X, флеш-память — UFS 2.2. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп, ёмкость аккумулятора — 4600 мА·ч. Устройство будет доступно в белом, чёрном и красном цветах.

Покупателям предложат три конфигурации: 8/128 ГБ — $150, 8/256 ГБ — $180, 12/256 ГБ — $210.